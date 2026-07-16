Vinachem sắp bỏ túi khoảng 130 tỷ đồng từ cổ tức Phân bón Bình Điền

CTCP Phân bón Bình Điền (HoSE: BFC) cho biết ngày 12/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 35%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 28/8/2026.

Với gần 57,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 571,67 tỷ đồng, Phân bón Bình Điền dự kiến chi hơn 200 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Nguồn chi được trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025.

Là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 65% vốn điều lệ BFC, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) dự kiến nhận về khoảng 130 tỷ đồng cổ tức.

Trên thị trường chứng khoán, tạm kết phiên sáng 16/7, cổ phiếu BFC dừng ở mức 54.200 đồng/cổ phiếu, giảm 800 đồng (-1,45%) so với tham chiếu. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp sau khi mã này mất 3,85% trong phiên 15/7. Thanh khoản phiên sáng 16/7 cũng ở mức khá thấp khi mới ghi nhận 21.000 cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng giá trị khoảng 1,14 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với các phiên trước.

Về hoạt động kinh doanh, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông BFC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.990 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với mức thực hiện 10.777 tỷ đồng của năm 2025. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế hợp nhất được đặt mục tiêu 304,6 tỷ đồng, giảm 38% so với mức 495 tỷ đồng của năm trước.

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Ngày 15/7, HĐQT BFC cũng công bố kết quả kinh doanh ước tính 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, kết quả quý 2 ghi nhận sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất quý 2 ước đạt 1.723 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 63,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 66% so với cùng kỳ 2025.

Dù vậy, nhờ kết quả tích cực trong quý đầu năm, lũy kế 6 tháng, doanh thu hợp nhất của BFC vẫn đạt khoảng 5.125 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng.

Dù thấp hơn cùng kỳ năm trước, mức lợi nhuận này đã giúp Phân bón Bình Điền hoàn thành khoảng 79% mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất cả năm 2026.