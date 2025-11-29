Vĩnh Hoàn (VHC): Doanh thu tăng "sốc" ở thị trường Mỹ, giải mã "ẩn số" 70.000 đồng/cổ phiếu

Trong bối cảnh nguồn cung cá thịt trắng toàn cầu được dự báo giảm trong năm tới, thị trường nguyên liệu quốc tế đang có nhiều biến động đáng chú ý.

Tại Diễn đàn Cá nền ở Tokyo, các chuyên gia dự báo tổng sản lượng cá thịt trắng tự nhiên toàn cầu năm 2026 sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2025.

Riêng biển Barents, hạn ngạch đánh bắt cá tuyết Đại Tây Dương của Na Uy và Nga nhiều khả năng tiếp tục bị cắt giảm, với mức dự báo giảm thêm 22%, khiến tổng sản lượng khó vượt quá 250.000 tấn.

Ở Bắc Mỹ, sản lượng cá minh thái Alaska và cá tuyết Thái Bình Dương được dự đoán giảm, kéo theo mức giảm chung hơn 3,5 triệu tấn trong nguồn cung pollock toàn cầu. Một số dòng sản phẩm khác có xu hướng tăng như cá hake, với mức dự báo tăng thêm 21.000 tấn.

Ngược lại, nhóm cá nuôi tại châu Á, đặc biệt là cá tra Việt Nam, được dự báo tăng thêm 40.000 tấn, đưa tổng sản lượng toàn thị trường lên 1,93 triệu tấn.

Doanh thu phân hóa giữa các thị trường

Trong bối cảnh đó, hoạt động kinh doanh tháng 10/2025 của Vĩnh Hoàn ghi nhận những biến động đáng chú ý. So với tháng 9/2025, tổng doanh thu của doanh nghiệp tăng 18%.

Mức tăng chủ yếu đến từ các nhóm sản phẩm cá tra tăng 31%, phụ phẩm tăng 5%, sản phẩm giá trị gia tăng tăng 7% và nhóm sản phẩm khác tăng 18%.

Một số dòng sản phẩm lại giảm so với tháng trước, bao gồm nhóm chăm sóc sức khỏe giảm 20%, bún và bánh tráng giảm 22%, bánh phồng tôm giảm 4%.

(Thị trường của Vĩnh Hoàn có sự phân hoá)

Xét theo thị trường, mức tăng trưởng tháng 10 so với tháng trước đó đến từ Mỹ, tăng 45% so với tháng trước, khu vực châu Âu tăng 4%, Trung Quốc tăng 1% và các thị trường khác (ROW) tăng 32%. Thị trường Việt Nam giảm nhẹ 3% so với tháng trước.



Tuy nhiên, nếu so sánh theo năm, tổng doanh thu của Vĩnh Hoàn trong tháng 10/2025 ghi nhận giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm doanh thu ở các nhóm sản phẩm chủ lực, gồm cá tra giảm 19%, bún và bánh tráng giảm 25%, sản phẩm giá trị gia tăng giảm 7% và dòng chăm sóc sức khỏe giảm 28%.

Một số nhóm sản phẩm khác lại ghi nhận tăng trưởng, bao gồm phụ phẩm tăng 5%, bánh phồng tôm tăng 20% và các sản phẩm khác tăng 20%.

Xét theo thị trường, mức giảm doanh thu chủ yếu xuất hiện tại Trung Quốc giảm 47%, Mỹ giảm 18%, Việt Nam giảm 9% và châu Âu gần như đi ngang, trong khi các thị trường còn lại (ROW) lại tăng 28% so với cùng kỳ, góp phần bù đắp một phần cho sự sụt giảm chung.

Giá mục tiêu của mã VHC đạt 70.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu VHC chốt phiên 28/11 ở mức 57.500 đồng/cổ phiếu, giảm nhẹ trong những phiên gần đây theo xu hướng chung của thị trường. Trong một tuần và một tháng, VHC lần lượt giảm 1,37% và 1,20%, nhưng vẫn tăng 4,75% trong một quý.

Biên độ 52 tuần ghi nhận vùng giá từ 42.279 đồng (22/4/2025) đến 71.609 đồng (11/12/2024). Khối lượng giao dịch bình quân dao động từ 776.760 cổ phiếu/ngày trong một tuần đến khoảng 1,5 triệu cổ phiếu trong một quý, với thanh khoản cao nhất đạt hơn 5,1 triệu cổ phiếu (13/8/2025) và thấp nhất 149.900 cổ phiếu (4/4/2025).

(Diễn biến thị giá cổ phiếu VHC)

Agriseco Research vừa công bố báo cáo phân tích cổ phiếu ngành thuỷ sản, trong đó có cổ phiếu VHC của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn.

Theo đơn vị nghiên cứu, triển vọng tăng trưởng của Vĩnh Hoàn được hỗ trợ bởi sự linh hoạt trong chiến lược thị trường, nền tảng sản xuất chủ động và bức tranh tài chính có nhiều cải thiện trong năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm, Vĩnh Hoàn thể hiện rõ khả năng điều chỉnh cơ cấu thị trường trước sự thay đổi của môi trường kinh doanh bên ngoài.

Doanh thu từ thị trường Trung Quốc giảm 32,7% so với cùng kỳ, song doanh nghiệp đã chủ động dịch chuyển trọng tâm sang các khu vực có nhu cầu ổn định hơn.

Tại châu Âu, doanh thu tăng 11,2%, trong khi nhóm thị trường khác (ROW) ghi nhận mức tăng 1,7%. Riêng thị trường Mỹ, dù chịu tác động từ nhiều biến động, doanh số của Vĩnh Hoàn chỉ giảm nhẹ 1,9%.

Theo đánh giá của Agriseco Research, triển vọng tại thị trường này trong giai đoạn tới vẫn tích cực nhờ việc cá rô phi Trung Quốc chịu mức thuế cao hơn, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp cá tra Việt Nam mở rộng thị phần.

Về nền tảng kinh doanh, cơ cấu sản phẩm của Vĩnh Hoàn ngày càng đa dạng. Cá tra fillet hiện chiếm khoảng 54% tổng doanh thu, cho thấy doanh nghiệp đang mở rộng mạnh sang các sản phẩm giá trị gia tăng và phụ phẩm.

Chuỗi giá trị khép kín tiếp tục là lợi thế cạnh tranh quan trọng, đặc biệt khi Vĩnh Hoàn sở hữu toàn bộ vùng nuôi đạt chuẩn quốc tế và mức tự chủ con giống lên tới 70 - 80%. Điều này giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí đầu vào và duy trì sản lượng ổn định ngay cả khi giá thành phẩm trên thị trường biến động.

Bức tranh tài chính của Vĩnh Hoàn năm 2025 cũng có nhiều điểm sáng. Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt đã rút ngắn từ 164 ngày xuống 152 ngày, cho thấy tốc độ thu hồi vốn nhanh hơn.

Hệ số thanh toán hiện thời đạt 2,88 lần, đảm bảo khả năng đáp ứng nghĩa vụ ngắn hạn. Tỷ lệ đòn bẩy giảm xuống còn 1,33 lần, qua đó giảm áp lực chi phí tài chính. Hiệu quả sử dụng vốn được cải thiện khi ROA (TTM) tăng từ 10,1% lên 12,1% và ROE (TTM) tăng từ 14,4% lên 17%.

Với vị thế dẫn đầu ngành, khả năng tự chủ nguyên liệu cao và sự chủ động trong dịch chuyển thị trường sang các khu vực có biên lợi nhuận tốt như châu Âu và Mỹ, Agriseco Research đánh giá VHC là lựa chọn phù hợp cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn theo kịch bản cơ bản.

Từ những yếu tố đó, Agriseco đưa ra khuyến nghị mua cổ phiếu VHC với giá mục tiêu 70.000 đồng mỗi cổ phiếu.