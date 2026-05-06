VIX, HCM và loạt cổ phiếu chứng khoán "nổi sóng", vì đâu?

Cuối phiên chiều nay, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt nổi sóng khi VIX, HCM đồng loạt tím trần. Trong khi đó, SSI, SHS, VND, ORS,... tăng mạnh hơn 4%, thanh khoản cải thiện rõ rệt. Chỉ số ngành chứng khoán tăng hơn 3%, trở thành tâm điểm dẫn dắt thị trường.

Tính đến 14h52', mã VIX tăng kịch biên độ lên 17.600 đồng/cp với thanh khoản đạt gần 56,14 triệu đơn vị. Mã này dư mua 805.500 đơn vị và dư bán 387.200 đơn vị.

Trong khi đó, HCM cũng tím trần lên 28.450 đồng/cp, với 26,2 triệu đơn vị được sang tay. Lượng dư mua và dư bán lần lượt ở mức 162.100 cp và 317.700 cp.

Thị trường đồn đoán, động lực tăng trưởng của nhóm cổ phiếu chứng khoán chiều nay đến từ triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán.

Theo báo cáo mới công bố của SSI Research, FTSE Russell đã cập nhật danh sách các cổ phiếu đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần, với số lượng được rút gọn còn 23 mã, so với 32 mã trước đó.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC dẫn đầu về quy mô vốn hóa và dòng tiền ước tính với khoảng 498 triệu USD, tương ứng khoảng 14,6 ngày giao dịch. Các mã khác gồm HPG (115 triệu USD), VHM (99 triệu USD), FPT (69 triệu USD) và MSN (63 triệu USD).

Nhóm ngân hàng có các đại diện như VCB, STB, SHB và BID; trong khi nhóm bất động sản gồm VRE, NVL, KBC và KDH cũng nằm trong danh sách.

Đồng thời, FTSE Russell điều chỉnh ước tính tỷ trọng của Việt Nam trong các bộ chỉ số toàn cầu dựa trên dữ liệu tại ngày 31/3/2026. Cụ thể, tỷ trọng của Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap giảm từ 0,35% xuống 0,329%; trong FTSE All-World giảm từ 0,024% xuống 0,02%; và trong FTSE Emerging giảm từ 0,227% xuống 0,192%.

Danh sách chính thức sẽ được công bố trước kỳ đánh giá chỉ số FTSE GEIS vào tháng 9/2026, trong khi các thay đổi từ kỳ review bán niên dự kiến công bố từ ngày 21/8/2026.

Về dòng vốn, ước tính từ các quỹ ETF tham chiếu theo bộ chỉ số FTSE cho thấy tổng dòng tiền vào thị trường Việt Nam có thể đạt khoảng 1,3 tỷ USD. Trong đó, các quỹ như Vanguard Total International Stock ETF và Vanguard FTSE Emerging Markets ETF được dự báo đóng góp đáng kể với lần lượt khoảng 495 triệu USD và 481 triệu USD.

Đáng chú ý hơn, theo SSI Research, Việt Nam có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi (Watchlist) của MSCI trong kỳ đánh giá tháng 6/2026. Hiện tại, thị trường đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường theo bộ tiêu chí của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên các tiêu chí còn lại.

Các bước tiến đáng chú ý bao gồm việc triển khai hiệu quả cơ chế Non-Prefunding, lộ trình áp dụng cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) đang đi đúng kế hoạch, và mở rộng công cụ tạo vị thế bán thông qua hợp đồng tương lai chỉ số VN30.

Ở khía cạnh minh bạch thông tin, việc công bố thông tin bằng tiếng Anh từ cơ quan quản lý và doanh nghiệp niêm yết đã có sự cải thiện so với trước đây. Về giới hạn sở hữu nước ngoài, tỷ lệ sở hữu thực tế của khối ngoại trên HOSE đã tăng từ 41,4% lên 46% trong tháng 4/2026, chủ yếu do sự tham gia của các doanh nghiệp vốn hóa lớn mới niêm yết với tỷ lệ “room ngoại” 100%.

Nhờ đó, 17/18 tiêu chí của MSCI hiện đã ở mức tiệm cận yêu cầu cơ bản. Tiêu chí còn lại liên quan đến mức độ tự do hóa thị trường ngoại hối (FX), hiện vẫn là nội dung chưa đáp ứng đầy đủ. Đây là tiêu chí mang tính phức tạp, trong đó nhiều thị trường mới nổi trong rổ MSCI cũng chưa hoàn thiện hoàn toàn yêu cầu này.

Liên quan đến nội dung FX, các thảo luận gần đây về việc cho phép ngân hàng thương mại cung cấp các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá (FX hedging) đang được đề cập trong quá trình hoàn thiện khung thị trường.