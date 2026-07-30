Vốn Agribank Chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận: "Bệ phóng" giúp nông dân vươn lên trên vùng đất nắng

Qua tìm hiểu của PV, trong hành trình chuyển mình mạnh mẽ của kinh tế địa phương, dòng vốn tín dụng từ Agribank Chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận (Khánh Hòa) đã và đang đóng vai trò như một đòn bẩy tài chính vững chắc, tiếp sức cho hàng ngàn hộ dân bứt phá, vươn lên làm giàu bền vững.

Tại trang trại thôn La Chữ, xã Phước Hữu (Khánh Hòa) nhiều năm qua bà Lê Thị Kim Thành (40 tuổi) đã mạnh dạn làm chanh dây. Ảnh: Công Tâm

Hiệu quả của nguồn vốn vay Agribank chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận trước hết được thể hiện rõ qua sự thay đổi diện mạo nông thôn và tư duy sản xuất của người dân. Từ chỗ canh tác nhỏ lẻ, truyền thống nhiều bà con đồng bào dân tộc Chăm đã mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, nhà màng, đưa công nghệ cao vào sản xuất. Những trang trại nuôi cừu, dê quy mô lớn hay những giàn nho, trang trại măng tây xanh mướt, trang trại táo đã chứng minh được hiệu quả của nguồn vốn vay.

Anh Quảng Đại Huynh (dân tộc chăm, thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu) mạnh dạn vay vốn trồng táo và làm lúa nước nhờ đó kinh tế của gia đình đã khấm khá hơn so với trước đây. Ảnh: Công Tâm

Tại trang trại thôn La Chữ, xã Phước Hữu (Khánh Hòa) nhiều năm qua bà Lê Thị Kim Thành (40 tuổi) đã mạnh dạn làm mô hình tổng hợp với diện tích gần 3ha gồm: Chanh dây, nho, táo, xoài và nuôi 25 con dê. Riêng 6 sào chanh dây hiện đang cho trái xum xuê chuẩn bị cho thu hoạch và đang được đánh giá mô hình mới mở ra nhiều triển vọng tại địa phương.

Để có được cơ sở như hôm nay, bà Lê Thị Kim Thành trước đây đã được tiếp cận nguồn vốn với số tiền ban đầu 500 triệu đồng nhờ làm ăn hiệu quả nên bà đã được tiếp tục Agribank chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận hỗ trợ nguồn vốn làm mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Với diện tích 4 sào táo bình quân đạt 3 tấn/sào, sản lượng đạt 24 tấn/năm, giá bán dao động 7.000 - 15.000 đồng/kg, sản phẩm táo của gia đình bà đang được thị trường ưa chuộng.

Tương tự, anh Quảng Đại Huynh (dân tộc chăm, thôn Phước Đồng 2, xã Phước Hậu) đã tiếp cận nguồn vốn Agribank chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận hơn 5 năm nay. Ban đầu vay 300 triệu đồng đầu tư trồng lúa nước và sau đó anh tiếp tục vay vốn để trồng 1,5 sào táo. Trung bình năng suất đạt 6 tấn táo/vụ, sau khi trừ chi phí mỗi năm gia đình anh lãi 70 triệu đồng/năm. Với mô hình trồng lúa và làm táo gặp thời tiết thuận lợi gia đình anh thu nhập trên 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Gia đình bà Lê Thị Kim Thành hiện đang làm trồng chanh dây, táo, nuôi dê,... Ảnh: Công Tâm

Đại diện Agribank chi nhánh Ninh Phước Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã bám sát chủ trương chính quyền địa phương tập trung vào các vùng trọng tâm, trọng điểm với các mô hình tiêu biểu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi chủ lực thích ứng với điều kiện khí hậu, an toàn sinh học và quy mô công nghiệp có ứng dụng với công nghệ cao có ứng dụng với chuỗi giá trị. Qua đó, cải tiến quy trình cho vay và đẩy mạnh dòng vốn tín dụng cho nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và nhân rộng các mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, giá trị kinh tế lớn nâng cao thu nhập và phát triển vùng kinh tế nông thôn. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng dư nợ đạt 1.955 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với cuối năm 2025.