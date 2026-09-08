Vốn điều lệ ngân hàng sắp 'đổi ngôi': Đại gia nào chuẩn bị soán ngôi Vietcombank?

Ngôi đầu vốn điều lệ ngành ngân hàng đang đứng trước khả năng đổi chủ khi hàng loạt kế hoạch tăng vốn quy mô lớn được triển khai trong nửa cuối năm 2026. Đáng chú ý, Techcombank từ vị trí thứ 6 có thể vượt lên dẫn đầu, trong khi VPBank và MB cũng đặt mục tiêu vượt mốc 100.000 tỷ đồng.

Tại cuối quý II/2026, Vietcombank vẫn đứng đầu hệ thống với vốn điều lệ gần 83.600 tỷ đồng. Khoảng cách với nhóm phía sau không quá lớn khi MB đạt gần 80.550 tỷ đồng, VPBank hơn 79.300 tỷ đồng và VietinBank gần 77.700 tỷ đồng. BIDV đứng tiếp theo với 72.800 tỷ đồng, còn Techcombank xếp thứ 6 với gần 70.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nếu các phương án tăng vốn đang được triển khai hoàn tất, bảng xếp hạng này có thể thay đổi đáng kể. Không chỉ vị trí dẫn đầu của Vietcombank bị đe dọa, nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng cũng có thể lần đầu xuất hiện nhiều cái tên.

Techcombank dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô vốn điều lệ?

Cái tên có khả năng tạo ra thay đổi lớn nhất là Techcombank. Với gần 70.900 tỷ đồng vốn điều lệ tại cuối quý II, ngân hàng hiện còn cách Vietcombank khoảng 12.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô vốn dự kiến sau các đợt phát hành lại có thể vượt ngân hàng đang dẫn đầu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, Techcombank từng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu với tỷ lệ 60% cùng ESOP, qua đó dự kiến đưa vốn điều lệ lên gần 113.750 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 8, ngân hàng công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành khoảng 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng tỷ lệ 50%. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ dự kiến đạt khoảng 106.300 tỷ đồng.

Song song với cổ phiếu trả cổ tức, Techcombank còn dự kiến triển khai ESOP, giúp vốn điều lệ tăng thêm khoảng 300 tỷ đồng. Tính chung hai phương án, vốn điều lệ ngân hàng có thể đạt tối đa khoảng 106.600 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất, Techcombank không chỉ gia nhập nhóm vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng mà còn có khả năng từ vị trí thứ 6 vươn lên dẫn đầu trong nhóm được thống kê.

Techcombank cũng không tạo được khoảng cách lớn nếu so với kế hoạch của VPBank. Từ mức hơn 79.300 tỷ đồng hiện tại, VPBank đặt mục tiêu nâng vốn điều lệ lên gần 106.250 tỷ đồng.

Kế hoạch được chia thành hai giai đoạn. Trước tiên, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 26,04%, đưa vốn điều lệ lên tròn 100.000 tỷ đồng. Tiếp đó, hơn 624 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu cả hai bước hoàn thành, vốn điều lệ VPBank sẽ đạt gần 106.250 tỷ đồng, chỉ thấp hơn khoảng 350 tỷ đồng so với mức tối đa theo kế hoạch hiện tại của Techcombank.

MB cũng đang hướng đến một vị trí trong nhóm trên 100.000 tỷ đồng. Theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, ngân hàng có thể bổ sung hơn 22.100 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ.

Hoàn tất toàn bộ kế hoạch sẽ đưa vốn điều lệ MB từ gần 80.550 tỷ đồng lên khoảng 102.700 tỷ đồng.

Ở nhóm tiếp theo, BIDV đặt mục tiêu tăng tối đa gần 26.800 tỷ đồng trong năm 2026, qua đó đưa vốn điều lệ lên gần 99.600 tỷ đồng, chỉ còn cách ngưỡng 100.000 tỷ đồng khoảng 442 tỷ đồng.

Một phần kế hoạch đã được hiện thực hóa. Cuối tháng 8, BIDV công bố hoàn tất phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ từ 72.800 tỷ đồng lên gần 77.800 tỷ đồng.

Trong khi các ngân hàng phía sau liên tục đặt mục tiêu tiến sát hoặc vượt 100.000 tỷ đồng, Vietcombank có kế hoạch tăng vốn ở quy mô thấp hơn.

Ngân hàng hiện dẫn đầu với gần 83.600 tỷ đồng vốn điều lệ và đã được ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng thêm gần 10.700 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ Vietcombank sẽ vượt 94.000 tỷ đồng.

Con số này cao hơn đáng kể quy mô hiện tại nhưng vẫn thấp hơn mức mục tiêu của Techcombank, VPBank, MB và BIDV. Điều này đồng nghĩa Vietcombank có thể từ vị trí dẫn đầu tại cuối quý II lùi xuống phía sau nếu các kế hoạch tăng vốn của nhóm ngân hàng trên được thực hiện đầy đủ.

Nhìn theo quy mô vốn dự kiến, Techcombank đang dẫn đầu nhóm thống kê với gần 106.600 tỷ đồng, theo sát là VPBank với gần 106.250 tỷ đồng. MB có thể đạt gần 102.700 tỷ đồng, BIDV gần 99.600 tỷ đồng và Vietcombank trên 94.000 tỷ đồng.