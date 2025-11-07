Vốn FDI vào Việt Nam trong 10 tháng đạt 31,52 tỷ USD, 'đại bàng' nào đầu tư mạnh nhất?

Vốn FDI vào Việt Nam chủ yếu đến từ các nước Châu Á

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/10/2025 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,52 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.



Trong tổng số vốn FDI đăng ký vào Việt Nam, vốn đăng ký cấp mới có 3.321 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 14,07 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 7,97 tỷ USD, chiếm 56,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,75 tỷ USD, chiếm 19,5%; các ngành còn lại đạt 3,35 tỷ USD, chiếm 23,8%.

Trong số 87 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong mười tháng năm 2025, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 3,76 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Trung Quốc 3,21 tỷ USD, chiếm 22,8%; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) 1,38 tỷ USD, chiếm 9,8%; Nhật Bản 1,17 tỷ USD, chiếm 8,3%; Thụy Điển 1,0 tỷ USD, chiếm 7,1%; Đài Loan 901,2 triệu USD, chiếm 6,4%; Hàn Quốc 627,0 triệu USD, chiếm 4,5%.

Vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong 10 tháng các năm 2021 - 2025 (Tỷ USD). Nguồn: Cục Thống kê

Vốn đăng ký điều chỉnh có 1.206 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 12,11 tỷ USD, tăng 45,0% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 16,37 tỷ USD, chiếm 62,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 5,32 tỷ USD, chiếm 20,3%; các ngành còn lại đạt 4,49 tỷ USD, chiếm 17,2%.

Ngoài ra, vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 2.918 lượt với tổng giá trị góp vốn 5,34 tỷ USD, tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,86 tỷ USD, chiếm 34,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 1,11 tỷ USD, chiếm 20,8%; ngành còn lại 2,37 tỷ USD, chiếm 44,3%.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo

Cũng theo Cục Thống kê, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2025 ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Thống kê, đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 10 tháng trong 5 năm qua.

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 17,68 tỷ USD, chiếm 83% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 7,0%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 671,9 triệu USD, chiếm 3,2%.

Nguồn: Cục Thống kê

Ngoài ra, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 10 tháng năm 2025 có 148 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 742,8 triệu USD, tăng 72,8% so với cùng kỳ năm trước; có 28 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 358,2 triệu USD, gấp 8,3 lần.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 1,1 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Cụ thể, sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 342,5 triệu USD, chiếm 31,1% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 277,6 triệu USD, chiếm 25,2%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 129,6 triệu USD; chiếm 11,8%.

Trong 10 tháng năm 2025, có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó: Lào là nước dẫn đầu với 590,3 triệu USD, chiếm 53,6% tổng vốn đầu tư; Philippines 92,0 triệu USD, chiếm 8,4%; Đức 78,1 triệu USD, chiếm 7,1%; Indonesia 69,6 triệu USD, chiếm 6,3%; Hoa Kỳ 33,9 triệu USD, chiếm 3,1%.