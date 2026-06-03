Vốn hóa thị trường chứng khoán chạm mốc 410 tỷ USD, triển khai CCP từ quý I/2027

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Thị Chân Phương cho biết, tính đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD. Giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đạt khoảng 1,2 tỷ USD mỗi phiên.

Thị trường cũng ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết. Đồng thời, ngày càng có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBCKNN nhấn mạnh, Việt Nam đã triển khai hàng loạt giải pháp cải cách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, nổi bật là cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính liên quan đến mở tài khoản đầu tư gián tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán cũng được cải cách mạnh mẽ, tạo thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế tham gia thị trường.

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán đã được đưa vào vận hành từ tháng 5/2025, góp phần nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường.

Ngoài ra, công tác nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường minh bạch thông tin, phát triển các tổ chức trung gian và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư tiếp tục được chú trọng.

Nhiều đề án quan trọng đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả như Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án phát triển ngành quỹ và Đề án phổ biến kiến thức, đào tạo nhà đầu tư.

Tập trung nâng hạng thị trường, triển khai CCP từ quý I/2027

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao độ mở của thị trường theo thông lệ quốc tế và phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại.

Đồng thời, UBCKNN sẽ đẩy mạnh phát triển nhà đầu tư tổ chức, nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân và duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với cộng đồng đầu tư quốc tế thông qua các nhóm tư vấn.

Qua đó, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tham gia thị trường sẽ được kịp thời trao đổi và tháo gỡ.

Đặc biệt, trong ngắn hạn, UBCKNN tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc xây dựng và đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành, dự kiến trong quý 1/2027.

Cơ quan quản lý cũng sẽ đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài; tăng cường năng lực giám sát thị trường.

Theo Chủ tịch UBCKNN, các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.