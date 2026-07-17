VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế gần 2.700 tỷ đồng trong nửa đầu 2026

VPBankS đạt lợi nhuận trước thuế 2.159 tỷ đồng trong quý II, gấp 4 lần cùng kỳ. Ảnh: VPBankS

Lợi nhuận nửa đầu năm gần 2.700 tỷ đồng, bám sát kế hoạch

Dù thị trường còn nhiều biến động và tâm lý nhà đầu tư duy trì sự thận trọng, phát huy nền tảng đã tích lũy trong những năm qua và kiên định với chiến lược phát triển, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tổng doanh thu đạt 7.013 tỷ đồng sau 6 tháng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ, nhờ sự đóng góp tích cực từ các mảng kinh doanh cốt lõi.

Trong đó, hoạt động cho vay ký quỹ mang lại 1.904 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ và chiếm 27% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ môi giới đạt hơn 260 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ. Nửa đầu năm 2026, VPBankS tiếp tục nâng cấp nền tảng công nghệ, đa dạng hóa các sản phẩm, chính sách ưu đãi, tung ra các gói vay ký quỹ dành cho từng phân khúc khách hàng, góp phần mở rộng tệp khách hàng, gia tăng dư nợ và thúc đẩy doanh thu môi giới.

Mảng ngân hàng đầu tư đạt kết quả vượt trội so với cùng kỳ, đóng góp hơn 1.176 tỷ đồng doanh thu. Hai quý đầu năm, VPBankS đã tư vấn phát hành gần 19.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, khẳng định năng lực triển khai các thương vụ huy động vốn quy mô lớn.

Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp tiếp tục gia tăng khi Chính phủ thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số, năng lực chuyên môn, hệ sinh thái và tiềm lực tài chính giúp VPBankS có nhiều dư địa để mở rộng hoạt động tư vấn và phát hành trái phiếu, cổ phiếu trong thời gian tới.

Tại mảng tự doanh, nhờ tận dụng diễn biến thị trường, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) của VPBankS đạt 3.461 tỷ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ.

Tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu thúc đẩy lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm của VPBankS lên mức 2.673 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đã đề ra cho giai đoạn 6 tháng; tính riêng quý II, lợi nhuận đạt 2.159 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ. Với những kết quả trên, VPBankS đang đi đúng tiến độ để hoàn thành mục tiêu kinh doanh trong năm 2026. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu hiệu quả tiếp tục trong nhóm dẫn đầu ngành, với ROE ở mức 14%.

VPBankS đạt thị phần kỷ lục 3,57% trên HoSE. Ảnh: VPBankS

Mở rộng quy mô, bứt phá thị phần

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, VPBankS tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, từ tổng tài sản, dư nợ cho vay ký quỹ đến tệp khách hàng và thị phần môi giới. Đến cuối quý II/2026, tổng tài sản đạt gần 89.000 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cuối 2025, nằm trong nhóm dẫn đầu ngành chứng khoán.

Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước đạt 38.177 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2025 nhờ đa dạng hóa các gói sản phẩm và chính sách phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Với nền tảng vốn vững chắc, VPBankS vẫn còn dư địa khoảng 33.000 tỷ đồng để tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ.

VPBankS cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần môi giới. Trên HoSE, công ty đạt thị phần kỷ lục 3,57%, vươn lên Top 8; đồng thời đứng Top 3 trên HNX với 6,71% thị phần và Top 5 trên UPCoM với 5,28%. Với thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW), VPBankS lọt Top 4 tổ chức phát hành có thanh khoản cao nhất, với 450 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng 12,4% thị phần.

Tận dụng hệ sinh thái và công nghệ, tạo đà tăng trưởng vượt trội

Trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động và yêu cầu về năng lực vốn ngày càng cao, lợi thế từ hệ sinh thái Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE:VPB) và sự đồng hành của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là động lực giúp VPBankS nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng.

Việc huy động thành công khoản vay hợp vốn quốc tế trị giá 200 triệu USD trong nửa đầu 2026 không chỉ củng cố thanh khoản và đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn, mà còn khẳng định vị thế ngày càng cao của VPBankS, tạo nền tảng để công ty tăng tốc trong nửa cuối năm.

Trong quý II, VPBankS hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 11% vốn của một công ty quản lý quỹ, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược hoàn thiện hệ sinh thái quản lý gia sản. Thời gian tới, công ty định hướng xây dựng nền tảng quản lý gia sản toàn diện để cung cấp giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng trong hệ sinh thái VPBank.

Bên cạnh lợi thế từ hệ sinh thái, VPBankS tiếp tục đầu tư mạnh vào công nghệ nhằm củng cố động lực tăng trưởng dài hạn. Quý II, ứng dụng NEO Invest được nâng cấp lên phiên bản mới với hàng loạt cải tiến về giao diện, trải nghiệm và luồng thao tác, đồng thời được vinh danh trong Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2026 và góp mặt trên Bản đồ Giải pháp Công nghệ số Việt Nam 2026.

Nửa cuối năm 2026, VPBankS tiếp tục phát triển nền tảng số tích hợp sản phẩm mới, kết nối sâu hơn với ứng dụng của ngân hàng mẹ để mang đến trải nghiệm liền mạch cho khách hàng, đồng thời đầu tư vào hạ tầng công nghệ và an ninh thông tin nhằm đáp ứng quy mô tăng trưởng và các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo mật.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức nâng hạng vào tháng 9/2026, VPBankS được kỳ vọng hưởng lợi nhờ nền tảng vốn vững mạnh, năng lực tài chính vượt trội, hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng của VPBank cùng vị thế ngày càng được củng cố. Bên cạnh đó, việc cổ phiếu VPX được giao dịch ký quỹ từ tháng 6 cùng mức định giá hấp dẫn so với mặt bằng chung của ngành hứa hẹn mở ra dư địa tăng trưởng tích cực trong trung và dài hạn.