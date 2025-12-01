VPBankS nộp hồ sơ niêm yết gần 1,9 tỷ cổ phiếu VPX lên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) trong ngày 27/11 vừa qua.

Theo đó, mã chứng khoán là VPX, số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 1,875 tỷ cổ phiếu tương ứng vốn điều lệ đạt 18.750 tỷ đồng.



Trước đó, VPBankS đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 21/11 để hoàn tất thủ tục đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), phục vụ quá trình niêm yết trên HOSE.

Công ty cho biết việc đưa VPX lên sàn có thể diễn ra trong tháng 12/2025 khi toàn bộ quy trình được hoàn tất.

Hoạt động niêm yết diễn ra ngay sau đợt chào bán 375 triệu cổ phiếu IPO kết thúc ngày 12/11. Mức giá phát hành 33.900 đồng/cp thu hút gần 390,5 triệu đơn vị đăng ký mua hợp lệ, tương ứng hơn 13.237 tỷ đồng. Do nhu cầu cao, tỷ lệ phân bổ đạt 96,036%, mang về cho VPBankS gần 12.713 tỷ đồng.

Nguồn vốn bổ sung giúp vốn điều lệ tăng từ 15.000 tỷ lên 18.750 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 33.000 tỷ đồng. Cơ cấu sở hữu sau phát hành cho thấy nhà đầu tư trong nước nắm khoảng 94,21% vốn điều lệ (tương ứng 1,77 tỷ cổ phiếu), khối ngoại nắm 5,79% (khoảng 109 triệu cổ phiếu). VPBank (Mã: VPB) tiếp tục là cổ đông lớn nhất với gần 1,5 tỷ cổ phiếu, tương đương gần 80% vốn.

Về kết quả kinh doanh, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 3.260 tỷ đồng trong 9 tháng 2025, tổng tài sản đạt 62.100 tỷ đồng tại ngày 30/9. Dư nợ cho vay margin trước IPO ở mức gần 27.000 tỷ đồng và có thể tăng lên khoảng 40.000 tỷ đồng sau khi bổ sung vốn.

Song song với kế hoạch lên sàn, VPBankS cho biết số lượng tài khoản giao dịch tại công ty đã vượt 1 triệu vào giữa tháng 11, tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán toàn thị trường.