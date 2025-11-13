VPBankS thông tin "nóng" về kết quả IPO: Huy động gần 13.000 tỷ đồng, "soán " top 2 vốn chủ sở hữu

Hoàn thành thương vụ IPO kỷ lục

Ngày 12/11/2025, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố kết quả chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Với quy mô vượt trội, VPBankS chính thức thiết lập kỷ lục về thương vụ IPO lớn nhất của một công ty chứng khoán tại Việt Nam.

Trong đợt chào bán, VPBankS đã phát hành thành công 375 triệu cổ phiếu ở mức giá 33.900 đồng/cp, qua đó nâng vốn điều lệ từ 15.000 tỷ đồng lên 18.750 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của công ty vươn lên top 2 toàn ngành, đạt gần 33.000 tỷ đồng (chưa tính đến lợi nhuận để lại của quý IV/2025).

Sau IPO, lãnh đạo công ty cho biết, VPBankS có thêm nguồn lực tài chính vững mạnh để mở rộng 4 trụ cột kinh doanh chiến lược, bao gồm ngân hàng đầu tư (IB), cho vay margin, tự doanh và môi giới. Song song, công ty sẽ tích hợp sâu rộng vào hệ sinh thái ngân hàng mẹ, nâng tầm quản trị, vươn ra quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm và dẫn đầu về nền tảng công nghệ, hướng tới mức tăng trưởng 32%/năm trong 5 năm tới, đến năm 2030 giữ vị trí top 1 về tổng tài sản và lợi nhuận trước thuế.

Sau đợt phát hành, nhà đầu tư trong nước sở hữu gần 1,77 tỷ cổ phiếu VPBankS, tương ứng tỷ lệ 94,21% vốn điều lệ; nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ gần 109 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,79% vốn điều lệ. Trong đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) vẫn là cổ đông lớn nhất, nắm giữ gần 1,5 tỷ cổ phiếu hay 79,96% vốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Chứng khoán VPBank sẽ hoàn trả phần tiền thừa cho nhà đầu tư, đồng thời thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký cho các cổ phiếu đã phân phối hoặc cấp giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu. Song song, công ty cũng tiến hành các thủ tục cần thiết để niêm yết cổ phiếu. Nhờ các quy định mới, cổ phiếu của VPBankS dự kiến sẽ sớm được giao dịch trên sàn HoSE ngay trong tháng 12/2025.

Đáng nói, sức hút của thương vụ IPO kỷ lục này được thể hiện rõ qua quy mô và mức độ quan tâm vượt ngoài kỳ vọng của thị trường. Trong suốt thời gian nhận đăng ký, VPBankS ghi nhận tổng khối lượng đăng ký gần 390,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 13.237 tỷ đồng, vượt qua lượng chào bán chính thức. Công ty đã tiến hành phân bổ cổ phiếu theo tỷ lệ 96,036%. Thương vụ cũng thu hút sự tham gia của đông đảo nhà đầu tư trong nước và quốc tế, với những tên tuổi lớn như Dragon Capital và Chứng khoán VIX.

VPBankS lãi hơn 3.200 tỷ sau 9 tháng

Bên cạnh thương vụ IPO kỷ lục, VPBankS tiếp tục ghi dấu ấn với cột mốc 1 triệu tài khoản giao dịch, khẳng định vị thế là một trong những công ty chứng khoán có tốc độ phát triển nhanh nhất thị trường. Tính đến trung tuần tháng 11/2025, số lượng tài khoản tại VPBankS tương đương gần 10% tổng số tài khoản chứng khoán toàn Việt Nam – thành tựu mà nhiều tên tuổi lớn phải mất hàng thập kỷ mới đạt được.

Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh 9 tháng PV Etime thống kê.

Không chỉ mở rộng quy mô khách hàng, VPBankS còn ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng đầu năm 2025, với lợi nhuận trước thuế đạt 3.260 tỷ đồng, đứng top 4 toàn ngành.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9/2025 đạt 62.100 tỷ đồng, lọt top 3 công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất thị trường. Trong đó, cho vay margin ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 27.000 tỷ đồng.

Nhờ nền tảng vốn vững chắc, được củng cố hơn nữa sau thương vụ IPO, dư địa cho vay margin của VPBankS được nâng lên khoảng 40.000 tỷ đồng, mở ra không gian tăng trưởng bền vững cho giai đoạn tới.