Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có tình tiết mới, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng trần

Cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) ghi nhận diễn biến tích cực trở lại trong phiên giao dịch ngày 14/7 sau nhiều phiên biến động mạnh.

Kết phiên, cổ phiếu PNJ tăng hết biên độ lên 46.900 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa doanh nghiệp lên khoảng 24.000 tỷ đồng. Đây là phiên tăng trần đầu tiên của mã này kể từ ngày 8/4, đồng thời chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp từ ngày 9/7 đến 13/7.

Thanh khoản đạt hơn 5,6 triệu cổ phiếu, trong khi khối ngoại quay lại mua ròng gần 1,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng giá trị gần 70 tỷ đồng.

Trước đó, trong phiên 8/7, cổ phiếu PNJ cũng từng tăng gần 2,4% lên 52.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản bùng nổ hơn 26,5 triệu cổ phiếu được sang tay, tương đương khoảng 5% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Về giao dịch của cổ đông nội bộ, ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc PNJ vừa đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu PNJ trong thời gian từ ngày 17/7 đến 14/8. Trước đó, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung - cũng đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu từ ngày 10/7 đến 7/8.

Thêm một số đối tượng liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Ở chiều ngược lại, nhóm VinaCapital đã bán gần 3,1 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn gần 25,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,99% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của PNJ kể từ ngày 8/7.

Dù vậy, với mức giá hiện tại 46.900 đồng/cổ phiếu, PNJ vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xuất hiện các thông tin liên quan đến vụ án và đang ở vùng giá thấp nhất kể từ cuối tháng 4/2025.

Kể từ khi xuất hiện thông tin Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn có liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia, cổ phiếu PNJ đã giảm gần 26% chỉ sau 8 phiên giao dịch, khiến vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" khoảng 8.300 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, ngày 14/7, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 268V, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, trú phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980, trú phường An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, trú phường Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, trú phường Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).

Cùng với việc khởi tố các bị can, lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại. Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ án.

