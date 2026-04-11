Vụ đột xuất bị thanh tra: CEO Huy Thanh Jewelry thông tin "nóng" về 3 kiến nghị khắc phục của Thanh tra Ngân hàng

Như Etime/Dân Việt đã đưa tin, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực I đã thông báo Kết luận thanh tra đột xuất đối với Huy Thanh Jewelry.



Sáng nay (11/4), trả lời PV Etime/Dân Việt, ông Đỗ Huy Thành - Tổng Giám đốc Huy Thanh Jewelry đã thông tin thêm về kết luận thanh tra.

Cụ thể, ông Thành cho biết, về việc sai lệch số liệu báo cáo, đoàn kiểm tra liên ngành của Ngân hàng Nhà nước chủ trì đã chỉ ra việc công ty có bút toán vượt quá quy định của quy định thuế trong thời gian 1/1/2024 tới 31/12/2025.

"Việc này đã được công ty đóng bổ sung ngay khi có kết luận của đoàn. Thực tế cần hiểu rõ việc “chuyển cơ quan thuế” là để ra quyết định xử phạt hành chính, theo kết luận của đoàn, chứ không phải tiếp tục xem xét", ông Thành cho biết.

Thứ hai, đối với việc tồn tại phòng chống rửa tiền, CEO Huy Thanh Jewelry cho biết: Theo rà soát của đoàn thanh tra, công ty cơ bản hoàn thành quy định của nhà nước về các chế độ báo cáo. Đơn cử: Công ty đã thực hiện, đánh giá các giao dịch đáng ngờ, giao dịch lớn trên 400 triệu. Tuy nhiên, thao tác và quy trình báo cáo thay đổi nhanh qua các giai đoạn, bộ máy còn hạn chế trong việc cập nhật quy định mới, dẫn đến chậm nộp. Hiện, công ty đã cập nhật quy định mới nhất và không có khó khăn trong quá trình thực hiện

Thứ ba, đối với địa điểm sản xuất, theo kết quả thanh tra, công ty có địa điểm sản xuất tại Khu Công nghiệp Đài Tư, 386 Nguyễn Văn Linh, p. Long Biên, TP. Hà Nội với quy mô 3.000m2.

CEO Huy Thanh Jewelry cho biết, về cơ bản, đây là nhà máy hiện đại và đáp ứng đầy đủ các quy định nhà nước về sản xuất trang sức, mỹ nghệ. Tuy nhiên có tồn tại là công ty đã khai báo nơi sản xuất sản phẩm theo quy định thuế, quản lý thị trường, nhưng chưa thông báo với Ngân hàng Nhà nước.

"Trên đây là 3 điểm đoàn kiến nghị khắc phục và đều được công ty khắc phục", ông Thành khẳng định.

Doanh nhân Đỗ Huy Thành, CEO Huy Thanh Jewelry.

Trước đó, theo kết quả thanh tra, cơ quan quản lý đã phát hiện Huy Thanh Jewelry còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ.

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng, chống rửa tiền không đúng thời hạn; gửi quy định nội bộ, gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đầu mối thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền tới Cục Phòng, chống rửa tiền đều không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra NHNN Khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty đối với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính.

Đồng thời, Thanh tra NHNN Khu vực I cũng đã có văn bản chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Huy Thanh thực hiện 3 khuyến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế.