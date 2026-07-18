Vựa lúa của Nga đang "bốc cháy": Nông dân đối mặt cơn ác mộng kép giữa gọng kìm giá dầu - chiến sự

Một nông dân Nga làm việc trên cánh đồng ở vựa lúa Rostov, miền Nam nước này. Ảnh Reuters.

Dầu diesel "đắt như vàng", nông dân kiệt quệ

Nhiều tháng qua, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm vào hệ thống lọc dầu Nga đã gây ra tình trạng khan hiếm và đẩy giá dầu diesel lên cao kỷ lục.

Tại vùng Rostov - "vựa lúa" phía Nam nước Nga, vợ chồng ông bà Vladimir và Lyubov Fedorchenko chia sẻ rằng họ đang phải chật vật từng ngày. Công nhân nông trại phải xếp hàng nửa ngày chỉ để mua được chút nhiên liệu cho máy kéo, máy gặt.

"Mọi thứ đều đình trệ. Lúa mì, lúa mạch không thể vận chuyển. Chúng tôi cần tiền ngay để mua nhiên liệu và phân bón cho vụ sau, nhưng thị trường gần như đóng băng", bà Lyubov thở dài.

"Điểm nóng" Biển Azov: Cánh cửa xuất khẩu bị chặn đứng

Không chỉ thiếu nhiên liệu, các nhà nông còn chịu tác động trực tiếp từ sự leo thang quân sự trên Biển Azov – tuyến đường huyết mạch cho xuất khẩu ngũ cốc của vùng Rostov. Việc tàu bè bị hạn chế di chuyển đã khiến các thương lái gần như ngừng thu mua.

Các hợp đồng hiện tại được chào với mức giá thấp kỷ lục, chưa trừ chi phí vận chuyển. Sau khi tính toán các khoản lương, chi phí nhiên liệu và phân bón, lợi nhuận gần như bằng không. Điều này khiến nông dân không còn khả năng tái đầu tư vào máy móc hay mở rộng sản xuất.

Rủi ro thiếu hụt nguồn cung toàn cầu

Theo Reuters, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga, Oksana Lut, thừa nhận tình trạng thiếu nhiên liệu đang diễn ra trên khắp cả nước và cam kết chính phủ sẽ can thiệp. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại tỏ ra hoài nghi.

Ông Andrey Sizov từ đơn vị tư vấn SovEcon cảnh báo: "Nếu không có giải pháp quân sự để khơi thông Biển Azov và tình trạng này kéo dài, Nga có thể đối mặt với nguy cơ thiếu hụt từ 5 đến 10 triệu tấn lúa mì xuất khẩu trong năm nay".

Theo tính toán, chi phí tăng thêm do giá dầu và sự gián đoạn vận tải đang khiến nông dân Nga mất khoảng 2.000 ruble mỗi tấn ngũ cốc. Áp lực tài chính này có nguy cơ khiến diện tích canh tác lúa mì tiếp tục thu hẹp, một xu hướng đã bắt đầu từ năm 2022.

Tương lai mù mịt?

Tại nông trại của nhà Fedorchenko, họ đang phải tính toán từng đồng tiền mặt. Những kế hoạch nâng cấp đội xe hay mua sắm thiết bị mới đã hoàn toàn bị gác lại.

"Mỗi năm tình hình lại tồi tệ hơn. Năm ngoái là hạn hán, năm nay là tài chính. Lúa đã đầy đồng nhưng không có cách nào đưa ra thị trường", bà Lyubov cay đắng nói.

Sự bế tắc của nông dân Nga chính là minh chứng rõ rệt nhất cho việc cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn đang thâm nhập sâu vào các nền tảng kinh tế cơ bản, đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu.