“Vua tôm” Minh Phú báo lãi quý I/2026 gấp 12 lần, doanh thu cao nhất gần một thập kỷ

Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý I/2026 với doanh thu hơn 5.706 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ và chỉ thấp hơn mức kỷ lục hơn 6.024 tỷ đồng vào quý IV/2017.

Lãi gộp quý I đạt 709 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ, kéo biên lãi gộp cải thiện từ mức 8,8% lên 12,4%.

Cùng với mở rộng quy mô kinh doanh, các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi lên 428 tỷ đồng. Kết quả trừ thuế, phí, công ty báo lãi sau thuế gấp hơn 12 lần, đạt gần 215 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả cải thiện chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng giá trị gia tăng, chế biến sâu - mảng có biên lợi nhuận cao hơn. Công ty đồng thời kiểm soát tốt dòng tiền và chi phí vận hành, qua đó kéo lợi nhuận đi lên. Bên cạnh đó, nền so sánh thấp của năm ngoái cũng góp phần giúp kết quả kỳ này bật tăng mạnh.

Trong báo cáo thường niên 2025, ban lãnh đạo Minh Phú cho biết doanh nghiệp đã chủ động duy trì lượng nguyên liệu tồn kho lớn cuối năm để phục vụ các đơn hàng đầu năm 2026, đồng thời tập trung mạnh vào nhóm sản phẩm giá trị gia tăng. Tại phiên đại hội bất thường hồi tháng 12/2025, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Minh Phú cũng tiết lộ đã ký được lượng đơn hàng tương đối nhiều cho năm 2026.

Trong năm 2025, doanh thu xuất khẩu sang thị trường Mỹ đã tăng gần 33%, nhờ MPC không chịu thuế chống bán phá giá như nhiều doanh nghiệp tôm Việt khác. Bên cạnh Mỹ và Nhật Bản, Trung Quốc cũng trở thành thị trường tiềm năng mới với Minh Phú. Theo báo cáo thường niên 2025, xuất khẩu sang thị trường này đã tăng gần 37%, dù tỷ trọng vẫn còn nhỏ.

Năm 2026, MPC đặt kế hoạch sản xuất 81.000 tấn, tăng 162%, với giá trị xuất khẩu kỳ vọng đạt 873,4 triệu USD, tăng 158% so với năm trước.

Năm nay, Minh Phú hướng tới mục tiêu doanh thu kỷ lục hơn 23.000 tỷ đồng và lãi sau thuế dự kiến 1.100 tỷ đồng, gấp đôi năm trước và cũng là mức kỷ lục mới nếu hoàn thành. Kết thúc quý I, công ty đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu và 20% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Đây năm thứ ba liên tiếp “vua tôm” đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ nhưng hai năm trước đều không hoàn thành kế hoạch.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Minh Phú hơn 12.000 tỷ đồng, tăng trên 800 tỷ đồng, tương đương 7,1% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.477 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng, tương ứng 11,2% so với đầu kỳ. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.895 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu khách hàng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý I ở mức 6.463 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm, trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là gần 4.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,55, trong khi vay dài hạn tăng gần gấp đôi lên 451 tỷ đồng.