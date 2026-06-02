"Vua tôm" Minh Phú trình kế hoạch lãi 974 tỷ đồng năm 2026, tăng 83%

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 20/6 tại TP. HCM.

Theo kế hoạch trình cổ đông, Minh Phú đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 19.892 tỷ đồng, tăng 36% so với kết quả thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 974 tỷ đồng, cao hơn 83% so với năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, năm 2025, doanh nghiệp đề xuất chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ từ 0% đến 7,5%, tương ứng tối đa 750 đồng/cp. Đại hội sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể trong khung tỷ lệ này cũng như lựa chọn thời điểm thực hiện phù hợp.

Trong khi đó, tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2026 dao động từ 30% đến 50% được trích từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 của MPC

Về kết quả kinh doanh, Thủy sản Minh Phú ghi nhận quý đầu năm khởi sắc với doanh thu vượt 5.700 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ và là mức cao thứ hai trong lịch sử hoạt động. Kết quả, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 215 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với quý I/2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả cải thiện chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu nhóm hàng giá trị gia tăng, chế biến sâu - mảng có biên lợi nhuận cao hơn. Công ty đồng thời kiểm soát tốt dòng tiền và chi phí vận hành, qua đó kéo lợi nhuận đi lên. Bên cạnh đó, nền so sánh thấp của năm ngoái cũng góp phần giúp kết quả kỳ này bật tăng mạnh.

Trong báo cáo thường niên 2025, ban lãnh đạo Minh Phú cho biết doanh nghiệp đã chủ động duy trì lượng nguyên liệu tồn kho lớn cuối năm để phục vụ các đơn hàng đầu năm 2026, đồng thời tập trung mạnh vào nhóm sản phẩm giá trị gia tăng. Tại phiên đại hội bất thường hồi tháng 12/2025, ông Lê Văn Quang, Tổng Giám đốc Minh Phú cũng tiết lộ đã ký được lượng đơn hàng tương đối nhiều cho năm 2026.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của Minh Phú hơn 12.000 tỷ đồng, tăng trên 800 tỷ đồng, tương đương 7,1% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 5.477 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng, tương ứng 11,2% so với đầu kỳ. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.895 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu khách hàng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý I ở mức 6.463 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm, trong đó, dư nợ vay ngắn hạn là gần 4.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,55, trong khi vay dài hạn tăng gần gấp đôi lên 451 tỷ đồng.

Liên quan đến triển vọng ngành, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, xuất khẩu tôm Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ được đà tăng trưởng dương với kim ngạch đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, đằng sau kết quả này là xu hướng trái chiều giữa các thị trường, trong bối cảnh ngành tôm toàn cầu vẫn chịu tác động từ lạm phát, tồn kho cao, cạnh tranh giá và rủi ro thương mại gia tăng.

Dù xuất khẩu phục hồi, ngành tôm Việt Nam vẫn đối mặt với sức ép cạnh tranh rất lớn từ Ecuador, Ấn Độ và Indonesia. Bên cạnh đó, căng thẳng tại Trung Đông đang khiến chi phí vận tải biển tăng trở lại và thời gian giao hàng kéo dài hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp mà còn làm gia tăng rủi ro cho các đơn hàng xuất khẩu trong thời gian tới.

VASEP dự báo trong tháng 5 và các tháng tiếp theo, xuất khẩu tôm Việt Nam vẫn có cơ hội duy trì tăng trưởng nhờ nhu cầu khá tốt từ Trung Quốc và sự ổn định của các thị trường như Nhật Bản, Anh hay khối CPTPP.

Tuy nhiên, thị trường Mỹ nhiều khả năng vẫn chưa thể phục hồi nhanh do tồn kho cao, sức mua yếu và rủi ro thương mại kéo dài.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, ngành tôm Việt Nam sẽ phải tập trung nhiều hơn vào chế biến sâu, tối ưu chi phí, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững để giữ lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới.

Chốt phiên ngày 2/6, cổ phiếu MPC dừng ở mức 15.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá doanh nghiệp đạt khoảng 6.257 tỷ đồng.



