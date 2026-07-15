Vùng động lực kinh tế phía Nam của thành phố Đà Nẵng và dấu ấn từ những dự án “tỷ đô”

Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng quyết tâm bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng “2 con số”

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý KKT mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, phong trào thi đua được phát động nhằm khơi dậy sự bứt phá mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, thúc đẩy tinh thần chủ động, tư duy đổi mới sáng tạo, “dám nghĩ, dám làm” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Trưởng Ban Quản lý KKT mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: T.H

“Chúng tôi quyết tâm đưa KKT mở Chu Lai phát triển trở thành vùng động lực kinh tế, cực tăng trưởng phía Nam của thành phố, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “2 con số” theo chủ trương của Trung ương và chương trình, kế hoạch đã đề ra…”, ông Nguyễn Hồng Quang khẳng định.

Chiều ngày 2/7 vừa qua, tại Khu công nghiệp (KCN) Hậu cần Cảng Tam Hiệp (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology (thành viên của Tập đoàn Kärcher, CHLB Đức) đã khánh thành dự án nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch giai đoạn 2. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Hồng Quang cho biết, Khu kinh tế mở Chu Lai là khu kinh tế ven biển đầu tiên của Việt Nam, Chu Lai mang sứ mệnh tiên phong áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi mới để thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ. Sau hơn 23 năm hình thành và phát triển, KKT mở Chu Lai đã khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của KKT mở Chu Lai là kết quả thu hút đầu tư mạnh mẽ, xây dựng một môi trường đầu tư năng động, hấp dẫn đối với các dòng vốn trong và ngoài nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động kế hoạch thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” giai đoạn 2026-2030. Ảnh: T.H

“Tính đến nay, KKT mở Chu Lai đã thu hút thành công 265 dự án với tổng vốn đăng ký vượt mốc 165.000 tỷ đồng. Trong đó bao gồm, 200 dự án đầu tư trong nước, 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Chất lượng dòng vốn đầu tư ghi nhận sự nâng cao rõ rệt với sự hiện diện của nhiều tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như THACO, Hyosung, Panko, SGI, Kärcher, cùng nhiều doanh nghiệp hàng đầu đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu. Sự góp mặt của các nhà đầu tư chiến lược này đã tạo nền tảng vững chắc để hình thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh quy mô lớn.

Tính đến nay, KKT mở Chu Lai đã thu hút thành công 265 dự án với tổng vốn đăng ký vượt mốc 165.000 tỷ đồng. Trong đó bao gồm, 200 dự án đầu tư trong nước, 65 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong ảnh, một dự án tại khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Ảnh: CTV

Điển hình như Tập đoàn THACO, từ một doanh nghiệp chủ yếu sản xuất, lắp ráp xe tải phục vụ thị trường nội địa, đến nay đã phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành. Tại Chu Lai, Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải đã hình thành chuỗi sinh thái sản xuất - lắp ráp - nghiên cứu - phát triển (R&D) tương đối hoàn chỉnh. Các sản phẩm cơ khí, ô tô của THACO không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang 15 quốc gia, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết.

Trụ cột đóng góp ngân sách và an sinh xã hội

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, bên cạnh thu hút đầu tư, KKT mở Chu Lai luôn đóng vai trò là động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội chủ chốt. Trong giai đoạn 2021 - 2025, KKT mở Chu Lai đã đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 82.000 tỷ đồng. Tính riêng năm 2025, tỷ lệ đóng góp của khu vực này chiếm hơn 21% tổng số thu ngân sách nội địa của thành phố.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng cùng nguyên lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong một lần đi khảo sát thực tế các điểm trọng tâm trong Khu kinh tế mở. Ảnh: CTV

Song song với phát triển kinh tế, KKT cũng giải quyết việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong giai đoạn phát triển mới, KKT mở Chu Lai được định hướng xây dựng trở thành vùng động lực kinh tế phía Nam thành phố, trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ mang tầm khu vực.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu lẫn trong nước còn nhiều biến động, mục tiêu đạt mức tăng trưởng hai con số là một thách thức không hề nhỏ…

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng đã đưa ra mục tiêu cụ thể năm 2026 và đến năm 2030, phấn đấu thu hút tổng vốn đầu tư mới đạt 800 triệu USD trong năm 2026 và đạt 5 tỷ USD giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: KKTM

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Trưởng ban Quản lý KKT mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng Nguyễn Hồng Quang đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý phải tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “đồng hành cùng doanh nghiệp, phục vụ nhà đầu tư”. Toàn đơn vị cần thay đổi mạnh mẽ tư duy quản lý, chuyển dịch từ “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”.

Đặc biêt, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giải quyết các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch, đúng quy định và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp bứt phá...

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng đã đưa ra mục tiêu cụ thể năm 2026 và đến năm 2030, phấn đấu thu hút tổng vốn đầu tư mới đạt 800 triệu USD trong năm 2026 và đạt 5 tỷ USD giai đoạn 2026 - 2030. Phấn đấu hoàn thành thủ tục thành lập mới 2 khu công nghiệp trong năm 2026; Giai đoạn 2026-2030 đưa thêm ít nhất 5 khu công nghiệp vào hoạt động; phấn đấu tỷ lệ lấp đầy các KCN đang hoạt động đạt trung bình khoảng 70% vào năm 2030. Đặc biệt, phấn đấu năm 2026 khởi công dự án Luồng Cửa Lở và Khu đô thị Chu Lai.



Bên cạnh đó, Ban Quản lý KKT mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng còn đưa ra mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ khởi công các khu đô thị Tam Kỳ, Đông Nam Thăng Bình, Tam Anh; đưa vào khai thác tuyến Luồng Cửa Lở cho tàu 5 vạn tấn. Phấn đấu doanh thu và mức nộp ngân sách nhà nước hằng năm của các doanh nghiệp, dự án trong KKT tăng từ 11% trở lên so với năm trước, đóng góp từ 25% thu ngân sách toàn thành phố hằng năm; giai đoạn 2026 – 2030, khu kinh tế giải quyết việc làm mới khoảng 10.000 lao động…