Vượt lên nhiều “đàn anh”, xã miền núi Quảng Ngãi bứt tốc vào "tốp đầu" giải ngân đầu tư công

Chiều 21/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt đã ký thông báo (số 256/TB-VP, ngày 19/9/2026) kết quả giải ngân đầu tư công mới nhất của địa phương này.

Xã Đăk Hà, 1 trong 5 chủ đầu tư đồng dẫn đầu kết quả giải ngân đầu tư công ở Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 17/9/2026, so với tỷ lệ giải ngân bình chung cả nước sau tiết kiệm (52,9%), có 81/109 chủ đầu tư của Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước trở lên; 28/109 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

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So với kết quả gần đây nhất (ngày 11/9/2026), số chủ đầu tư ở Quảng Ngãi đạt kết quả giải ngân bằng và cao hơn so với mức bình quân chung cả nước, tăng hơn 3 đơn vị và số thấp hơn, giảm 3 đơn vị.

Điều đáng chú ý và nổi bật tại kết quả giải ngân đầu tư công đến thời điểm này, đó là sự bứt tốc đầy ngoạn mục của 1 chủ đầu tư ở xã miền núi phía Tây của tỉnh.

Từ vị trí nằm trong danh sách những chủ đầu tư đạt kết quả dưới mức bình quân chung của cả nước, xã miền núi Đăk Sao đã vươn lên và vào “tốp 1” những chủ đầu tư đồng đạt kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao nhất của Quảng Ngãi, với tỷ lệ 95% so với kế hoạch và 100%, so với kế hoạch sau tiết kiệm 5% NSĐP.

Phường Đăk Cấm, 1 trong số chủ đầu tư ở Quảng Ngãi có kết quả giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước. Ảnh: VT

Như vậy đến thời điểm này, Quảng Ngãi có 5 chủ đầu tư đồng đạt kết quả giải ngân cao nhất tỉnh (đạt tỷ lệ 95% so với kế hoạch và 100%, so với kế hoạch sau tiết kiệm 5% NSĐP), gồm xã Sơn Mai, xã Đăk Hà, xã Bình Sơn, phường Sa Huỳnh và xã Đăk Sao.

Theo sát tốp đầu, có 14 chủ đầu tư đạt kết quả giải ngân từ trên 90% - dưới 95% so với kế hoạch và đạt từ 94,9% - dưới 100%, so với sau tiết kiệm 5% NSĐP, như xã Sơn Tịnh, xã Sơn Hạ, xã Ngọk Réo, xã Ba Vinh, xã Rờ Kơi…

Ở chiều ngược lại, trong số 28 chủ đầu tư ở Quảng Ngãi có kết quả giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, ngoài các phường “anh cả” và trung tâm, như Cẩm Thành, Kon Tum, Đăk Bla, Đăk Cấm, Trương Quang Trọng….còn có 2 chủ đầu tư “ông lớn” là BQL các công trình Giao thông; BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng nằm trong danh sách những chủ đầu tư có kết quả giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước, có 2 ông lớn là BQL các công trình Giao thông; BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Từ kết quả nêu trên, trong thông báo đã phát đi, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương (chủ đầu tư dự án) khẩn trương triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, theo yêu cầu và chỉ đạo trước đó của cấp thẩm quyền tỉnh.