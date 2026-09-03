Woori Bank Việt Nam: Cho vay khách hàng tăng 20.000 tỷ, lợi nhuận nhích 5 tỷ và "vết gợn" thanh tra tại chi nhánh

Sau gần một thập kỷ mở rộng mạnh mẽ, Woori Bank Việt Nam đã tạo nên một bước nhảy về quy mô. Tổng tài sản từ mức 15.834 tỷ đồng năm 2017 tăng gấp 5,3 lần lên 84.252 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Động lực chính đến từ hoạt động cho vay khách hàng với quy mô tăng hơn 8,5 lần, từ vỏn vẹn 6.187 tỷ đồng lên 52.793 tỷ đồng.

Giai đoạn 2018 - 2021 chứng kiến bước chạy đà đưa dư nợ vượt ngưỡng 26.000 tỷ đồng, trước khi bước vào chu kỳ giải ngân mạnh trong 2 năm gần nhất. Riêng năm 2025, ngân hàng bơm ròng hơn 14.000 tỷ đồng tín dụng ra nền kinh tế, tương ứng tốc độ tăng trưởng tới 36% – vượt xa mức bình quân toàn ngành. Ảnh: Etime/DanViet tổng hợp.

Tuy nhiên, sau bảng tổng tài sản phình to là một cấu trúc nguồn vốn đang lệch pha đáng kể ở phía nguồn vốn huy động từ thị trường 1. Thậm chí, trong khi "chân chạy" tín dụng tăng tốc thì "chân trụ" huy động vốn từ thị trường 1 lại có dấu hiệu hụt hơi.

Năm 2025, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng tăng khoảng 26%, từ 28.951 tỷ đồng lên 36.348 tỷ đồng, thấp hơn mức tăng khoảng 36% của dư nợ cho vay khách hàng.

Giai đoạn 2022 - 2025, nếu dư nợ cho vay khách hàng tăng vọt 80% thì tiền gửi lại co hẹp 18% so với mức đỉnh 44.568 tỷ đồng ghi nhận vào năm 2022.



Đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay đã vượt tiền gửi khách hàng tới 16.445 tỷ đồng.



Khi cho vay tăng nhanh hơn tiền gửi đặt ngân hàng vào thế bị động về thanh khoản, ngân hàng sẽ phải tìm thêm các nguồn vốn khác để đáp ứng nhu cầu tín dụng. Nếu xu hướng này tiếp tục, việc huy động được nguồn tiền ổn định với chi phí hợp lý sẽ ngày càng quan trọng, bởi chi phí vốn cao có thể ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận.

Giai đoạn 2022 - 2025, nếu dư nợ cho vay khách hàng tăng vọt 80% thì tiền gửi lại co hẹp 18% so với mức đỉnh 44.568 tỷ đồng ghi nhận vào năm 2022. Ảnh: Woori Bank Việt Nam

Quy mô tăng 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận nhích... 5 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, dù thu nhập lãi thuần năm 2025 tăng 17% (đạt 2.421 tỷ đồng) và chi phí hoạt động được kiểm soát tốt (tăng 8%), lợi nhuận của ngân hàng vẫn rơi vào trạng thái "tăng trưởng nhưng hiệu quả chưa tương xứng".

Đặt cạnh đà mở rộng tín dụng, nghịch lý càng lộ rõ. Thống kê của Etime/Dân Việt cho thấy, giai đoạn 2023 - 2025, dư nợ cho vay khách hàng tăng thêm hơn 20.000 tỷ đồng (khoảng 61%, từ 32.738 tỷ đồng lên 52.793 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận trước thuế gần như giậm chân tại chỗ ở mức 1.510 tỷ đồng, tức là chỉ tăng vỏn vẹn khoảng 5 tỷ đồng sau 2 năm.

Một trong số nguyên nhân là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Năm 2025, khoản trích lập này bất ngờ nhảy vọt lên 209 tỷ đồng, tăng 158% so với mức 81 tỷ đồng của năm 2024. Việc chi phí rủi ro tăng gấp hơn 2,5 lần chỉ sau 1 năm là tín hiệu phát đi về chất lượng tài sản, chất lượng tín dụng đang chịu áp lực.

Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Woori Bank Việt Nam. Etime/Dân Việt tổng hợp

Áp lực dự phòng trên báo cáo tài chính không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà bắt nguồn từ những tồn tại ở chính các mạng lưới cơ sở. Vừa qua, việc Thanh tra NHNN Khu vực 5 vừa qua công bố kết luận thanh tra đối với Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên, cũng là một trong những động thái đáng chú ý đối với hoạt động của chi nhánh nói riêng, cũng như toàn hệ thống nói chung.



Theo đó, cơ quan thanh tra chỉ ra một loạt tồn tại trong hoạt động tín dụng, tập trung vào hồ sơ vay vốn, công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, kiểm tra, giám sát sau cho vay. Đây là những khâu quan trọng trong quy trình cấp tín dụng và kiểm soát rủi ro đối với khoản vay.

Chi nhánh cũng được xác định chưa thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thống đốc NHNN tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026.

Về trách nhiệm, Thanh tra NHNN xác định thuộc về chi nhánh và các cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện nghiệp vụ. Cơ quan thanh tra đưa ra 4 kiến nghị, yêu cầu Woori Bank Thái Nguyên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và khắc phục các tồn tại được nêu trong kết luận.

