Xã biên giới Đà Nẵng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn xã gần 55 tỷ đồng, gồm vốn ngân sách Trung ương 6,5 tỷ đồng, ngân sách thành phố hơn 18,6 tỷ đồng và ngân sách xã 29,5 tỷ đồng. Nguồn vốn được bố trí để trả nợ khối lượng cho 29 công trình hoàn thành, 16 công trình chuyển tiếp và khởi công mới 22 công trình. Đến ngày 15/9, địa phương đã giải ngân gần 20 tỷ đồng, đạt 36,54% kế hoạch vốn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hiền Thúy.

Đối với nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ trong năm 2026 là 9 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư 5 tỷ đồng và vốn sự nghiệp 4 tỷ đồng. Nếu tính cả nguồn vốn các năm trước chuyển sang năm 2026, tổng nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã hơn 25 tỷ đồng, bao gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp. Đến ngày 10/8, đã giải ngân hơn 6,3 tỷ đồng, đạt 24,94%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Trong đó, khó khăn lớn hiện nay là việc hoàn thiện hồ sơ đối với các công trình, dự án được bàn giao từ các xã cũ; việc lựa chọn mô hình hỗ trợ sản xuất, sinh kế thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp khó khăn do phải bảo đảm phù hợp với điều kiện khí hậu, tập quán canh tác và điều kiện thực tế của từng thôn.

Chủ tịch UBND xã Avương Briu Quân đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thời gian đến. Ảnh: Hiền Thúy.

Các ngành, đơn vị đã tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp tháo gỡ từng nhóm khó khăn, đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn trong những tháng cuối năm.

Kết luận hội nghị, ông Mạc Như Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Avương yêu cầu UBND xã và các ngành, đơn vị liên quan rà soát cụ thể từng công trình, dự án, từng nguồn vốn và tiến độ giải ngân; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền để chủ động tháo gỡ, đồng thời kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Ông Mạc Như Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Avương phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Hiền Thúy.

Ông Phương nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, địa phương phải tập trung cao độ cho công tác giải ngân, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả đầu tư. Trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các công trình, dự án quan trọng, cấp thiết, các công trình thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

Ông Mạc Như Phương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Avương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh đến tổ chức thực hiện và giám sát chất lượng công trình; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình triển khai. Đối với các mô hình hỗ trợ sản xuất, sinh kế, cần lựa chọn những mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi, tạo sinh kế ổn định và góp phần nâng cao hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Xã biên giới Avương của TP Đà Nẵng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Ảnh: T.H.

Ông Phương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp, không để việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Đồng thời, phải gắn việc triển khai các nguồn vốn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững và từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã.