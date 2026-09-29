Xã Chiên Đàn (Đà Nẵng): Tạo bứt phá phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng cho biết, xã Chiên Đàn được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tam Đàn, Tam Thái và thị trấn Phú Thịnh thuộc huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cũ. Địa bàn mới có điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đa dạng, sở hữu nhiều thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, kinh tế hợp tác, phát triển kinh tế nông thôn cùng các hoạt động thương mại - dịch vụ.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn thông tin về thực hiện các chương trình mục tiêu, trong đó có xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ảnh: P.N

Theo ông Huỳnh Tuấn Nhật, việc sáp nhập và hình thành xã mới đã tạo ra không gian phát triển rộng lớn hơn. Điều này rất thuận lợi cho địa phương trong việc tổ chức quy hoạch, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động và thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Hiện tại, xã Chiên Đàn có nền tảng xây dựng nông thôn mới (NTM) tương đối vững chắc khi hai xã cũ là Tam Thái và Tam Đàn đã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hệ thống cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và công trình phục vụ sản xuất, dân sinh đang từng bước được đầu tư bài bản. Đây là tiền đề quan trọng để xã duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong giai đoạn 2026-2030.

Xã Chiên Đàn đang đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: T.H

Nhờ sự đồng thuận, tinh thần hưởng ứng của nhân dân và hệ thống hạ tầng sẵn có, đời sống kinh tế của người dân đã có những chuyển biến rõ rệt. Tính đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 64,0 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo (đa chiều, bảo trợ xã hội) giảm còn 108 hộ (tỷ lệ 1,3%); hộ cận nghèo còn 78 hộ (tỷ lệ 0,93%).

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng NTM của địa phương trong giai đoạn 2026-2030 theo Bộ tiêu chí quốc gia mới cũng đối mặt với không ít thách thức.

Qua rà soát thực trạng, xã Chiên Đàn hiện mới đạt chuẩn 2/10 tiêu chí (đạt 20%), tương ứng với 32/47 chỉ tiêu (đạt 68,08%). Hai tiêu chí đã đạt bao gồm, đào tạo nguồn nhân lực nông thôn và Giảm nghèo & An sinh xã hội. Về quy mô cấp thôn, xã đang duy trì 10 thôn NTM kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng 2 thôn Xuân Phú, Đàn Trung và triển khai 100% mô hình thôn thông minh.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn trong một lần kiểm tra tuyến đường bê tông nông thôn mới hoàn thiện, đây là tuyến đường người dân hiến đất xây dựng. Ảnh: P.N-T.H

“Nhìn chung, mức độ đạt chuẩn NTM của xã theo tiêu chí mới cơ bản ở mức trung bình. Phần lớn các tiêu chí chưa đạt tập trung ở các lĩnh vực như hạ tầng kinh tế - xã hội, tổ chức sản xuất, môi trường và chuyển đổi số.

Đây là những tiêu chí cần nguồn lực đầu tư lớn, thời gian thực hiện dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của người dân”, ông Nhật chia sẻ.

Hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường tại xã Chiên Đàn. Vì một môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: P.N

Để giải quyết bài toán nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, UBND xã Chiên Đàn đã giao Hội Nông dân và Trưởng các thôn rà soát, thúc đẩy phát triển mô hình vườn mẫu tiêu biểu, kinh tế gia trại đối với các khu vườn có diện tích trên 1.000m².

Xã cũng chú trọng phát triển bền vững ngành nghề nông thôn, làng nghề truyền thống nhằm bảo đảm đầu ra ổn định. Trong công tác phát triển sản xuất gắn với Chương trình OCOP, giai đoạn 2021 – 2025 củng cố, duy trì 8 sản phẩm OCOP đã được công nhận; hướng dẫn các cơ sở sản xuất gia hạn hoặc nâng hạng theo quy định.

Năm 2026, sẽ triển khai hoàn thiện hồ sơ cho 7 sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP theo danh mục được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt và củng cố, nâng cấp 1 tổ chức kinh tế tham gia chương trình và phấn đấu nâng hạng 1 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao.

Chương trình OCOP, giai đoạn 2021 – 2025 của xã Chiên Đàn củng cố, duy trì 8 sản phẩm OCOP đã được công nhận. Ảnh: P.N

“Trong thời gian tới, xã Chiên Đàn xác định sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU. Địa phương áp dụng triệt để tinh thần “6 rõ” nhằm tăng cường giám sát, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Trọng tâm hành động của địa phương sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp, đó là xây dựng lộ trình cụ thể cho 8 tiêu chí chưa đạt, xác định rõ nhiệm vụ ưu tiên của từng cơ quan, đơn vị để hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2026–2030.

Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất; củng cố vai trò của các hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ.

Thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, ưu tiên hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm và tạo điều kiện để người dân tiếp cận tín dụng chính sách; theo dõi sát sao nguy cơ tái nghèo để có phương án hỗ trợ kịp thời...”, ông Nhật nhấn mạnh.