Xã Chiên Đàn (TP. Đà Nẵng) thúc đẩy phát triển nông thôn bền vững và Chương trình OCOP năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, hướng dẫn những nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện và đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Nghị quyết số 17 của HĐND thành phố Đà Nẵng và quyết định số 3749 của UBND thành phố. Các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện để các tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đầu tư phát triển sản xuất.

Sáng ngày 18/9, UBND xã Chiên Đàn, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về chính sách phát triển nông thôn và Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2026 trên địa bàn xã

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nhóm chính sách gồm, hỗ trợ hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất tập trung, chuyên canh; phát triển cơ giới hóa nông nghiệp; phát triển nghề truyền thống, làng nghề; nông nghiệp hữu cơ; kinh tế vườn, kinh tế trang trại và các nội dung hỗ trợ khác theo quy định.

Đồng thời, tại hội nghị còn hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, nội dung đăng ký và trình tự thực hiện chính sách hỗ trợ. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các chủ thể đủ điều kiện có thể đăng ký nhu cầu hỗ trợ phù hợp với quy định.

Xã Chiên Đàn thúc đẩy Chương trình OCOP, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã năm 2026

Đối với phát triển sản xuất, các nội dung được quan tâm gồm, hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, bảo quản; xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; chỉnh trang, cải tạo vườn; xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất; hỗ trợ giống cây trồng dài ngày, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các nội dung phát triển sản xuất khác.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách, hội nghị hướng dẫn các chủ thể thực hiện hồ sơ đăng ký, xây dựng phương án, dự án hoặc kế hoạch; các bước kiểm tra, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ. Qua đó giúp các tổ chức, cá nhân nắm rõ quy định, chủ động đăng ký nhu cầu và sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn phát biểu tại hội nghị

Ông Huỳnh Tuấn Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn đề nghị các ngành, các thôn và các tổ chức liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn để người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và các chủ thể sản xuất nắm bắt đầy đủ chính sách; chủ động rà soát nhu cầu, đăng ký các nội dung hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đúng quy định, thiết thực và hiệu quả.

Thông qua hội nghị, xã Chiên Đàn tiếp tục đưa các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đến gần hơn với người dân và các chủ thể sản xuất; khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thúc đẩy Chương trình OCOP, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã năm 2026.