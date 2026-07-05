Xã cửa ngõ Tây Nam Quảng Ngãi tăng tốc hiện thực khát vọng trở thành đô thị

Xã Nghĩa Hành được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số thị trấn Chợ Chùa và 2 xã Hành Thuận, Hành Trung của huyện Nghĩa Hành cũ, với diện tích khoảng 24,4 km²/31.533 người, gồm 15 thôn.

Trung tâm xã Nghĩa Hành. Ảnh: NT

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, xã Nghĩa Hành giảm từ 15 thôn, xuống còn 12 thôn và trong số này, địa phương giữ nguyên 7 thôn, thực hiện sắp xếp 8 thôn còn 5 thôn.

Cùng với thành lập chi bộ thôn mới và nhân sự liên quan, xã Nghĩa Hành cũng đã chỉ định Trưởng thôn tạm thời để điều hành thôn mới (dự kiến đến 19/7/2026 sẽ tổ chức bầu Trưởng thôn mới).

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Đến nay sau 1 năm thực hiện chính quyền 2 cấp, Nghĩa Hành đã tiếp tục kế thừa, phát huy được thế mạnh của xã được thành lập trên nền tảng là khu vực trung tâm huyện Nghĩa Hành cũ - Cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh, để đạt được nhiều kết quả ấn tượng về chính trị, kinh tế và xã hội.

Trong đó đáng chú ý và nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) của Nghĩa Hành 6 tháng đầu năm 2026, đạt 10,23%, so với kế hoạch đề ra của năm 2026 là từ 10,5 – 11,5%...

Cùng đáp ứng được nhiều tiêu chí và quy định khác (tỷ lệ dân số đô thị đạt 83,26%; cơ cấu kinh tế công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm 85,49%; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 74,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt 59,36 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,93%...) kết quả về kinh tế, xã hội…mà xã Nghĩa Hành đã đạt được nêu trên, là những tiền đề quan trọng để địa phương hiện thực mục tiêu trở thành 1 đô thị trung tâm ở cửa ngõ Tây Nam của Quảng Ngãi trong tương lai gần.

Sáng 5/7, liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, địa phương vừa có cuộc họp với Sở Nội vụ và cấp, ngành liên quan để trình bày Đề án thành lập phường.

Cùng nội dung liên quan khác, sau khi nghe báo cáo của xã Nghĩa Hành và ý kiến từ các thành viên tham dự, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính quyền địa phương tiếp thu đầy đủ các góp ý; khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm tính chính xác, thống nhất của hồ sơ và gửi cho sở để tổng hợp, hoàn chỉnh và trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trung tâm xã Nghĩa Hành về đêm nhìn từ trên cao. Ảnh: NT

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ, phấn đấu trở thành đô thị không chỉ đơn thuần chỉ là thay đổi tên gọi của địa phương, mà mục tiêu này khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy thế mạnh và các nguồn lực ở địa phương, nhằm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển mọi mặt của Nghĩa Hành trong kỷ nguyên mới.