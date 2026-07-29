Xã đầu tiên ở Quảng Ngãi tự tổ chức xúc tiến đầu tư mời doanh nghiệp về “làm tổ”

Để tiềm năng không ngủ quên

Sáng 29/7, trao đổi với PV Etime, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho biết, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của địa phương dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25 – 28/8/2026.

Tư Nghĩa, xã cửa ngõ phía Nam trung tâm tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Hiện lãnh đạo xã Tư Nghĩa đang chỉ đạo cho các bộ phận trực thuộc khẩn trương hoàn thành các phần việc liên quan, để Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của địa phương, được diễn ra đúng theo kế hoạch đã ban hành.

Đến thời điểm này, Tư Nghĩa là cấp xã đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi, chủ động tổ chức xúc tiến giới thiệu, quảng bá tiềm năng để mời, tìm nhà đầu tư đến thực hiện đầu tư tại địa phương.

Xã cửa ngõ Nam trung tâm tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện điều đặc biệt này tại kỳ Đại hội Đảng tới

Trò chuyện với PV về sự tiên phong nêu trên của địa phương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh bày tỏ, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại để phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, tài nguyên, nhân lực…nhằm hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó xã Tư Nghĩa được xác định là địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển, giữ vai trò là khu vực kết nối giữa trung tâm tỉnh với các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm, có điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo định hướng quy hoạch.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh. Ảnh: Hà My

Với lợi thế nằm trên các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 1, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các tuyến kết nối với KKT Dung Quất và các KCN, cảng biển…xã Tư Nghĩa có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng không gian phát triển, thu hút các hoạt động thương mại, dịch vụ, đầu tư…

Xã chủ động “đánh thức” để phát huy

Để hiện thực những lợi thế, tiềm năng trên Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh thẳng thắn, thay vì ngồi đợi, hay trông chờ từ trên, xã cần phải chủ động đưa ra những phương án “đánh thức”, phát huy để thúc đẩy phát triển kinh tế cho địa phương.

1 góc trung tâm xã Tư NGhĩa. Ảnh: Hà My

Xuất phát từ thực tiễn này, xã Tư Nghĩa nhận thấy tổ chức xúc tiến đầu tư để quảng bá tiềm năng, lợi thế để tìm, mời nhà đầu tư đến là cần thiết và nên làm, nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp; huy động các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Hội nghị xúc tiến đầu tư của xã Tư Nghĩa có quy mô khoảng 200 – 250 đại biểu và khách mời, trong đó dự kiến từ 50 – 70 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm, nghiên cứu cơ hội đầu tư tại xã Tư Nghĩa.

Địa điểm tổ chức tại Quảng Trường 24/3 và một số địa điểm khác, với chủ đề “Tư Nghĩa - Kết nối đầu tư, kiến tạo phát triển” và thông điệp hành động “Đồng hành hôm nay - Kiến tạo tương lai”.

Tư Nghĩa, 1 trong những địa phương cấp xã "điểm sáng" trong cải cách hành chính của Quảng Ngãi. Ảnh: Hà My

Song song với quảng bá và giới thiệu tiềm năng và lợi thế của địa phương trong thời gian diễn ra hội nghị, trước đó Tư Nghĩa sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động văn hoá thể thao để tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển của địa phương, như Hội thi Tiếng hát quê hương xã Tư Nghĩa mở rộng lần thứ I năm 2026; Hội thi người đẹp Tư Nghĩa mở rộng lần thứ I năm 2026…

Được biết thời gian qua, đặc biệt là kể từ khi hợp nhất và đưa vào vận hành chính quyền 2 cấp, xã Tư Nghĩa đã kế thừa và tiếp tục phát huy lợi thế của 1 địa phương nằm cửa ngõ trung tâm phía Nam của tỉnh, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính…. ở Quảng Ngãi.

Vùng quê xã Tư Nghĩa. Ảnh: Hà My

Sự phát triển, vươn mình với những kết quả đã đạt vượt bậc của Tư Nghĩa về kinh tế, xã hội…không phải chỉ là sự ngẫu nhiên, hay chỉ dựa vào lợi thế đang có mà đó là nỗ lực, cố gắng; sự chủ động “dám nghĩ, dám làm” của tập thể lãnh đạo xã và sự ủng hộ, đồng hành của người dân và sự tiên phong khi chủ động tổ chức xúc tiến đầu tư, là 1 minh chứng cụ thể nhất cho sự tự tin bước vào kỷ nguyên mới của xã Tư Nghĩa.