Xã miền núi ở Huế sắp có khu chợ thương mại gần 90 tỷ đồng

UBND TP.Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai dự án Khu chợ thương mại xã Khe Tre, nhằm đẩy nhanh các thủ tục để nhà đầu tư sớm triển khai xây dựng dự án.

Dự án Khu chợ thương mại xã Khe Tre có diện tích khoảng 13.800m², địa điểm thực hiện tại xã miền núi Khe Tre, TP.Huế. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 88,7 tỷ đồng.

Một góc xã Khe Tre, TP.Huế. Ảnh: K.T.

Khu đất dự án có phía bắc giáp đường Võ Hạp, phía nam giáp đất quy hoạch cây xanh, phía đông giáp đường Bế Văn Đàn và phía tây giáp sông Khe Tre.

Dự án được triển khai theo hình thức xã hội hóa, với mục tiêu xây dựng khu chợ hạng II, đồng bộ về kiến trúc, đồng thời đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh.

UBND TP.Huế cho biết, việc ban hành kế hoạch nhằm phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư; hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh.



Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Khe Tre đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi, đồng thời ban hành, niêm yết và gửi thông báo thu hồi đất đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan.

Theo tiến độ được UBND TP.Huế đề ra, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và tài sản hoàn thành vào ngày 31/8/2026.

Sau đó, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến được lập ngày 5/9, niêm yết công khai ngày 10/9 và tổ chức lấy ý kiến đến ngày 10/10/2026.

Phương án bồi thường dự kiến được thẩm định ngày 9/11 và phê duyệt ngày 10/11/2026. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến thực hiện ngày 16/11.

UBND xã Khe Tre dự kiến ban hành quyết định thu hồi đất ngày 25/11, xác nhận hoàn thành giải phóng mặt bằng ngày 30/11 và bàn giao quỹ đất cho nhà đầu tư vào ngày 3/12/2026.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 2/2027. UBND TP.Huế giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp thành phố làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ, báo cáo UBND thành phố và đề xuất phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.