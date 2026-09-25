Xã Phú Ninh và Viettel Đà Nẵng ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh”

Tại hội nghị, giữa UBND xã Phú Ninh và Viettel Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh” trên toàn địa bàn xã Phú Ninh.

UBND xã Phú Ninh và Viettel Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh”. Ảnh: T.H

Việc phối hợp này nhằm mục đích xây dựng mô hình “Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh”, lấy người dân làm trung tâm, ứng dụng các nền tảng số để nâng cao hiệu quả kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, trường học và nhân dân.

Phát huy vai trò của nền tảng Viettel Tammi trong việc hình thành cộng đồng số tại từng thôn, hỗ trợ truyền tải nhanh chóng các thông tin chính thống, thiết yếu của địa phương đến người dân. Từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số và chữ ký số trong đời sống, góp phần phát triển công dân số, xã hội số và chính quyền số trên địa bàn xã Phú Ninh.

Với Tammi cá nhân, Viettel mong muốn mỗi người dân có 1 trợ lý AI Tammi thông minh, với hệ sinh thái đa tiện ích và sử dụng trên hạ tầng 5G Tammi siêu mượt. Ảnh: T.H

Tăng cường khả năng tương tác hai chiều giữa chính quyền và người dân; hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công, các tiện ích số thuận tiện, an toàn và hiệu quả và xây dựng mô hình có thể đo lường, đánh giá và duy trì lâu dài, tránh việc triển khai chỉ dừng ở cài đặt ứng dụng mà không phát sinh hoạt động sử dụng thực tế.

Ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng cho biết, chuyển đổi số không đơn thuần là đưa thêm một phần mềm, một ứng dụng vào sử dụng. Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số phải là làm cho hoạt động của chính quyền hiệu quả hơn, thông tin đến với người dân nhanh hơn, việc tương tác với chính quyền thuận lợi hơn và người dân được phục vụ tốt hơn.

Ông Nguyễn Hữu Bình - Chủ tịch UBND xã Phú Ninh phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: T.H

Với tinh thần đó, UBND xã Phú Ninh lựa chọn Viettel Tammi là một trong những nền tảng để xây dựng và vận hành kênh thông tin số chính thống của địa phương.

Thông qua Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh, các chủ trương, chính sách, thông báo, lịch công tác, thủ tục hành chính, thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự và những thông tin thiết yếu khác có thể được chuyển tải đến người dân một cách nhanh chóng, thống nhất và thuận tiện.

Quan trọng hơn, đây không chỉ là một kênh truyền thông một chiều. Nền tảng còn tạo điều kiện để người dân tiếp nhận thông tin, trao đổi, phản ánh và gửi ý kiến đến chính quyền; qua đó góp phần hình thành một phương thức tương tác hai chiều thường xuyên hơn giữa chính quyền với nhân dân.

Đối với chính quyền, việc triển khai nền tảng cũng là cơ hội để đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền và điều hành; tăng khả năng kết nối từ xã đến thôn; từng bước xây dựng một phương thức quản trị nhanh hơn, minh bạch hơn, gần dân hơn và phù hợp hơn với môi trường số.

Cán bộ Viettel Đà Nẵng trình bày mô hình Viettel Tammi. Ảnh: T.H

“Qua thời gian triển khai bước đầu, mô hình Viettel Tammi đã được triển khai tại 7/7 thôn trên địa bàn xã, bước đầu hình thành hệ thống các nhóm cộng đồng để phục vụ công tác thông tin và kết nối với nhân dân.

Đây là kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng việc ra mắt hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta không đánh giá thành công của mô hình bằng việc có bao nhiêu tài khoản được cài đặt hay có bao nhiêu nhóm được thành lập.

Điều quan trọng hơn là sau khi cài đặt, người dân có sử dụng hay không; thông tin được đăng tải có thực sự cần thiết hay không; người dân có tiếp cận được thông tin chính thống, có tương tác được với chính quyền và có cảm nhận được sự thuận tiện mà chuyển đổi số mang lại hay không.

Nói một cách ngắn gọn, không chạy theo số lượng, không triển khai hình thức, không “ra mắt xong rồi để đó”. Để mô hình thực sự đi vào cuộc sống, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn và các lực lượng có liên quan tập trung thực hiện tốt việc tổ chức quản trị, vận hành nền tảng một cách thống nhất, thường xuyên và thực chất; phải gắn việc sử dụng Viettel Tammi với hoạt động thường xuyên của chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở”, ông Nguyễn Hữu Bình nhấn mạnh.

Nhân viên Viettel Đà Nẵng hướng dẫn việc cài đặt và dùng Tammi OA - Chính quyền số xã Phú Ninh. Ảnh: T.H

Ông Hoàng Ngọc Phương - Phó Giám đốc Viettel Đà Nẵng cho biết, với Tammi OA, Viettel mong muốn cùng UBND xã Phú Ninh hình thành một phương thức kết nối mới, trong đó thông tin đến với người dân nhanh hơn; người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn; sự tương tác giữa chính quyền và người dân thường xuyên, trực tiếp và hiệu quả. Với Tammi cá nhân, Viettel mong muốn mỗi người dân có 1 trợ lý AI Tammi thông minh, với hệ sinh thái đa tiện ích và sử dụng trên hạ tầng 5G Tammi siêu mượt.

Ông Hoàng Ngọc Phương - Phó Giám đốc Viettel Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: T.H

“Viettel Đà Nẵng cam kết tiếp tục bố trí đội ngũ kỹ sư, chuyên gia phối hợp chặt chẽ với phường; đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ cán bộ quản trị, bảo đảm Tammi OA được khai thác đầy đủ, hiệu quả và thuận tiện cho người dân.

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin và bảo vệ dữ liệu trong quá trình vận hành. Đây là ưu tiên hàng đầu của Viettel khi triển khai các giải pháp số cho chính quyền và người dân.

Về phía Viettel Đà Nẵng cũng mong muốn UBND xã Phú Ninh chỉ đạo; đồng bộ các đơn vị liên quan triển khai hoàn thành cài đặt Tammi cá nhân đến từng hộ dân trong thời gian sớm nhất, dự kiến đến 15/10/2026 sẽ hoàn thành cài đặt cho 100% người dân và 7/7 thôn tham gia vào nhóm cộng đồng”, ông Hoàng Ngọc Phương nhấn mạnh.