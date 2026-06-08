Xã Tiên Phước (Đà Nẵng) thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và bổ nhiệm Giám đốc ban

Theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 3/6/2026 của UBND xã Tiên Phước, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Phước được thành lập trên cơ sở tách từ bộ phận Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Phước.

Ban là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, có chức năng quản lý các dự án đầu tư xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nhiệm vụ liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

UBND xã Tiên Phước tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Phước và trao các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, UBND xã Tiên Phước đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Phước, giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Phước, thời hạn 5 năm kể từ ngày 5/6/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Anh - Chủ tịch UBND xã Tiên Phước nhấn mạnh, việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các công trình đầu tư công trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Ông Hồ Vũ được điều động giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiên Phước

“Đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động của Ban nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; bảo đảm chất lượng, tiến độ các công trình, dự án; sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng xã Tiên Phước ngày càng phát triển...”, ông Nguyễn Hùng Anh nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã, tân Giám đốc Hồ Vũ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND xã Tiên Phước, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…