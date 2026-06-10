Xã Trà Tân (Đà Nẵng): Sức bật từ mô hình mới và bước chuyển mình số hóa

Nhận diện khó khăn, chủ động kiện toàn bộ máy

Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Trà Tân và xã Trà Giác (thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Sau sáp nhập, địa phương có diện tích tự nhiên rộng lớn với 183,08 km², quy mô dân số 6.369 người. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 80% dân số. Đời sống của nhân dân nơi đây vẫn chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn ở mức cao. Với địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn và nhiều khu dân cư phân tán, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng như tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị gặp không ít thách thức.

Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Trà Tân và xã Trà Giác (thuộc huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Ảnh; XTT

Hiện nay, Đảng bộ xã Trà Tân có 18 tổ chức cơ sở đảng, bao gồm 11 chi bộ cơ sở và 7 chi bộ trực thuộc với tổng số 436 đảng viên. Hệ thống chính trị xã quy tụ đầy đủ các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng lực lượng Công an, Quân sự và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh; XTT

Ông Nguyễn Hồng Lai - Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân nhấn mạnh: “Đảng ủy xã xác định khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sẽ có những khó khăn, trở ngại nhất định nên để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị chung, đảm bảo vận hành thông suốt thì công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã có vai trò rất quan trọng, sau 1 năm vận hành theo mô hình mới đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, các quy chế, chương trình phối hợp được ban hành và triển khai thực hiện tương đối đồng bộ; đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện công tác tuyên truyền vận động, nên đã tạo sự thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị chung”.

Bứt phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngay sau khi chuyển đổi sang mô hình mới, Đảng ủy xã Trà Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện. Từ đầu nhiệm kỳ mới đến nay, Đảng ủy đã ban hành 986 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; đồng thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác và quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị. Trọng tâm trong giai đoạn này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động công vụ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trà Tân tổ chức tập huấn nâng cao năng lực số cho cán bộ, hội viên phụ nữ xã. Ảnh: XTT

Đến nay, hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương đã từng bước hình thành phương thức điều hành số. Cụ thể, 100% cán bộ, công chức xã đã sử dụng chữ ký số và trao đổi công việc hoàn toàn trên môi trường mạng. Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử toàn trình của khối Đảng đạt 88%, khối chính quyền đạt khoảng 80%. Nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, 100% cán bộ, công chức toàn xã đã hoàn thành ít nhất 4 chuyên đề bắt buộc của khóa học “Bình dân học vụ số”.

Nhằm nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở, 100% cán bộ, công chức toàn xã Trà Tân đã hoàn thành ít nhất 4 chuyên đề bắt buộc của khóa học “Bình dân học vụ số”. Ảnh: XTT

Trong lĩnh vực cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Trà Tân đạt được những con số ấn tượng, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được số hóa đạt 97/06%; tỷ lệ xử lý trực tuyến đạt 100%; văn bản ký số đạt 99,1%; thanh toán trực tuyến đạt 98,36% và hồ sơ công việc trên môi trường mạng đạt 95%. Song song đó, việc phát triển xã hội số cũng được chú trọng thông qua việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử (đạt trên 95% người dân) và cấp định danh điện tử mức 2 (đạt 70,2% cho người dân từ 14 tuổi trở lên).

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho hội viên nông dân năm 2026 tại xã Trà Tân. Ảnh: XTT

Đặc biệt, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trà Tân đã trở thành điểm sáng. Tính từ ngày 1/7/2025 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận 2.439 hồ sơ thuộc các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, đất đai, xây dựng, bảo trợ xã hội... Địa phương đã giải quyết thành công 2.433 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn là 2.421 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,51%. Công tác số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 99,41% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến tại trung tâm đạt tuyệt đối 100%.

Hướng tới sự phát triển bền vững và đồng bộ

Đánh giá về chặng đường gần một năm vận hành mô hình mới, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai khẳng định, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã đã đi vào nền nếp, phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng bên. Chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, tuyên truyền và vận động nhân dân được nâng lên rõ rệt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Xã Trà Tân với "Chiến dịch Quang Trung" hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: XTT

Lực lượng bác sĩ, y tế tổ chức khám bệnh miễn phí cho người dân xã Trà Tân. Ảnh: XTT

“Để tiếp tục công tác phối hợp trong thời gian tới thật sự có hiệu quả, thông suốt, tránh điểm nghẽn, Đảng ủy xã Trà Tân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, chương trình phối hợp, khắc phục các tồn tại vướng mắc để phù hợp với tình hình thực tiễn mới.

Trong đó, sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số trong quản lý điều hành, trao đổi thông tin và theo dõi tiến độ công việc, quyết tâm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững”, ông Nguyễn Hồng Lai nhấn mạnh.