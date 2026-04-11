Nhịp sống miền Trung

Xã Xuân Phú - TP Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giáo dục

Trần Hậu
11/04/2026 07:43 GMT +7
Ngày 10/4, UBND xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, giáo viên các trường học trên địa bàn xã cùng các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ quản lý, giáo viên các trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS; cùng lực lượng nòng cốt trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Huy Cường – Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng tham gia giảng dạy, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Điểm nhấn của chương trình là sự tham gia chia sẻ chuyên đề của chuyên gia công nghệ số Tiến sĩ Nguyễn Hà Huy Cường – Giám đốc Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng. Với kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu và triển khai các giải pháp công nghệ, chuyên gia đã cung cấp nhiều nội dung cập nhật về xu thế phát triển của Digital Transformation và ứng dụng Artificial Intelligence trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

Quang cảnh hội nghị tập huấn chuyên đề về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về vai trò của chính quyền cấp xã trong tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt là trong việc tổ chức thực hiện, hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, cũng như từng bước hình thành phương thức quản lý và điều hành trên môi trường số.

Nội dung tập huấn về ứng dụng AI trong hành chính công nhận được sự quan tâm lớn. Các công cụ trí tuệ nhân tạo được hướng dẫn sử dụng trong soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định. Việc ứng dụng AI được đánh giá giúp giảm tải khối lượng công việc hành chính, nâng cao năng suất lao động, đồng thời tăng độ chính xác trong xử lý thông tin.

Xã Xuân Phú xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: T.H.

Trong lĩnh vực giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên được tiếp cận các giải pháp ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu số, cá nhân hóa hoạt động dạy – học, cũng như đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh. AI cũng được giới thiệu như một công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quản lý trường học thông qua tự động hóa và phân tích dữ liệu giáo dục. Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi, thiết thực, với nhiều nội dung gắn liền thực tiễn công tác tại cơ sở, thu hút sự quan tâm và trao đổi tích cực của các đại biểu tham dự.

Việc ứng dụng AI được đánh giá giúp giảm tải khối lượng công việc hành chính cho cán bộ. Ảnh: T.H.

“Thông qua chương trình, năng lực số của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giáo viên trên địa bàn từng bước được nâng cao, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số tại địa phương.

Trong thời gian tới, xã Xuân Phú tiếp tục xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số và AI; mở rộng ứng dụng trong quản lý nhà nước, giáo dục và các lĩnh vực đời sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiện đại và hiệu quả...”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho hay.

