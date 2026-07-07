Xe điện trẻ em "chiếm" công viên, Đà Nẵng yêu cầu rà soát, xử lý

Ngày 7/7, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành Công văn yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chấn chỉnh tình trạng xe điện trò chơi trẻ em hoạt động chưa bảo đảm an toàn tại các công viên, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 109/KH-UBND của UBND thành phố về quản lý trật tự đô thị, trong đó Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè và trật tự đô thị trên địa bàn.

Sở Xây dựng yêu cầu các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của các loại xe điện trò chơi trẻ em tại công viên, quảng trường và các không gian công cộng; kiểm tra khu vực được phép hoạt động, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn an toàn của phương tiện cũng như xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Đối với Công viên Quảng trường 24 Tháng 3, UBND phường Bàn Thạch được giao tiếp tục quản lý, chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng trong thời gian chờ bàn giao các hạng mục hạ tầng cho Sở Xây dựng.

Xe điện trẻ em tại công viên Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì quản lý các công viên ven biển trên các tuyến Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành; phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự công cộng.

Trong khi đó, Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với UBND các xã, phường quản lý các công viên cấp đô thị như Quảng trường 29 Tháng 3, Quảng trường 24 Tháng 3 và các công viên khác do thành phố giao quản lý; không để xảy ra tình trạng kinh doanh, cho thuê xe điện đồ chơi trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người dân và du khách.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý và báo cáo về Sở trước ngày 12/7/2026 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

Trước đó, qua công tác theo dõi dư luận xã hội ghi nhận nhiều phản ánh về tình trạng xe điện trò chơi trẻ em hoạt động tràn lan tại các công viên, quảng trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo phản ánh, phần lớn trẻ em điều khiển các phương tiện này không được trang bị mũ bảo hiểm hoặc các thiết bị bảo hộ cần thiết. Dư luận cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành quy định cụ thể về khu vực được phép hoạt động, điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn an toàn đối với loại hình dịch vụ này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.



