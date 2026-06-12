Xe tải “khủng” biển số ngoài tỉnh nối đuôi chờ “ăn hàng” tại mỏ đá của Quảng Ngãi

Được biết thời gian qua, do nguyên nhân khác nhau nên cùng với cát, 1 loại vật liệu khác là đá xây dựng tại một số tỉnh thành lân cận của Quảng Ngãi là TP.Đà Nẵng, Huế…nguồn cung bị thiếu hụt lớn.

Xe tải chờ chở vật liệu tại mỏ Hòn Gai. Ảnh: LP

Vì vậy để có vật liệu thi công, nhà thầu các tỉnh thành lân cận phải đưa phương tiện vượt quãng đường hàng trăm km, vào tận các mỏ ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, mua và chở về.

Tại mỏ đá Hòn Gai Nghĩa Thuận (nay thuộc xã Nghĩa Giang), theo quan sát của PV Etime/Dân Việt vào sáng 11/6, có khoảng 30 xe tải lớn nhỏ đang nối đuôi chờ “ăn hàng” và trong số này, ước 2/3 số phương tiện “khủng” (xe đầu kéo) mang biển số ngoài tỉnh (43, 92…).

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Trò chuyện với PV, nhiều tài xế xe tải ở TP.Đà Nẵng đang có mặt tại đây cho biết, do số lượng xe đến mua quá đông nên không ít thời điểm phải chờ cả ngày, hoặc 2 ngày mới chở được 1 chuyến.

Đại diện 1 chủ mỏ đá khác ở Quảng Ngãi cho biết, dù thời gian khai thác của năm 2026 mới qua ½, thế nhưng mỏ sắp tạm dừng hoạt động vì sản lượng được cấp phép khai thác của năm đã hết.

Liên quan thắc mắc trước việc nhà thầu từ tỉnh bạn đưa xe vận tải “khủng” nối đuôi vào mua vật liệu xây dựng cát, đá để chở về thi công, dẫn đến 1 số mỏ ở khu vực gần trung tâm phía Đông của tỉnh mới nửa năm, nhưng hiện đã gần hết công suất được phép khai thác (của năm 2026), có ảnh hưởng đến nguồn cung cho các công trình, dự án đang thi công trên địa bàn tỉnh, PV Etime/Dân Việt đã có buổi làm việc với Sở NN&MT Quảng Ngãi.

1 xe đầu kéo chở đá từ mỏ Hòn Gai đi ra mang BKS ở tỉnh bạn. Ảnh: CX

Trả lời thắc mắc trên, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi Đặng Trần Huân khẳng định, với số lượng mỏ đá và kể cả cát hiện đã được cấp phép, không thể thiếu hụt nguồn cung vật liệu cho các công trình, dự án trên địa bàn phía Đông của tỉnh được.

Cụ thể riêng đối với số lượng mỏ đá, hiện số đã được cấp phép và còn hoạt động ở khu vực phía Đông gần 30 mỏ, trong đó nằm gần khu vực trung tâm gần 10 mỏ, với công suất được phép khai thác từ vài chục – trên 100.000m3/năm.

Toàn cảnh mỏ đá Hòn Gai Nghĩa Thuận. Ảnh: LP

Chưa hết, theo lãnh đạo Sở NN&MT, hiện đơn vị đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị đưa ra tổ chức đấu giá khoảng 40 mỏ khoáng sản làm vật liệu thông thường.

Bên cạnh đó theo quy định mới, những công trình và dự án trọng điểm, lớn thì mỏ đất, cát…được cho phép chỉ định thầu (không qua đấu giá).

Sở NN&MT. Ảnh: CX

Và với thực tế nêu trên, Phó Giám đốc Sở NN&MT Đặng Trần Huân 1 lần nữa khẳng định, thừa nguồn cung đá, cát…làm vật liệu xây dựng cho tất cả các công trình, dự án đang triển khai có nhu cầu trên địa bàn Quảng Ngãi.