Xem xét nguồn vốn ngân sách thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn

Doanh nghiệp dự án rà soát doanh thu thực tế

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bố trí vốn Ngân sách Trung ương xử lý vướng mắc giảm doanh thu dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km45+100 - Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo Bộ Tài chính, ngày 3/4/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của các dự án BOT giao thông (có hiệu lực từ ngày 3/4/2026).

Đoạn cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn theo hình thức BOT. Ảnh: Đ.C.

Nghị định số 122 quy định chi tiết về việc xác định dự án có phương án tài chính không bảo đảm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 99a Luật PPP; nội dung đàm phán, thống nhất giữa cơ quan ký hợp đồng, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và bên cho vay theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 99a Luật PPP; tỷ lệ chia sẻ phần giảm doanh thu; trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và bên cho vay; trình tự, thủ tục thực hiện chia sẻ phần giảm doanh thu cho nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án PPP.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát, bổ sung thuyết minh, làm rõ cơ sở pháp lý và thực tiễn của đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ giảm doanh thu, bảo đảm phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 99a Luật PPP và Nghị định số 122/2026/NĐ-CP.

Cùng đó, địa phương chỉ đạo nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rà soát doanh thu thực tế so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT, xác định tỷ lệ và mức vốn nhà nước tham gia chia sẻ phần giảm doanh thu; tính toán mức điều chỉnh lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, lãi suất vốn vay, phương án trả nợ, qua đó hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Nhà nước thực hiện cơ chế chia sẻ theo quy định.

Trong trường hợp các bên thống nhất phương án, UBND tỉnh Lạng Sơn cần đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán phần giảm doanh thu và số vốn Nhà nước tham gia chia sẻ.

Trên cơ sở kết quả kiểm toán, địa phương quyết định việc áp dụng cơ chế chia sẻ, xác định tỷ lệ, mức vốn Nhà nước tham gia, trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời xây dựng phương án nguồn vốn để chi trả, báo cáo cấp có thẩm quyền theo thứ tự ưu tiên quy định tại Luật PPP.

Dự án đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Bắc Giang, trong đó HĐND tỉnh Lạng Sơn quyết định chủ trương đầu tư, UBND tỉnh phê duyệt Dự án.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang thống nhất trách nhiệm của các địa phương trong việc chi trả phần giảm doanh thu, ưu tiên sử dụng ngân sách địa phương theo thứ tự ưu tiên bố trí vốn nhà nước theo quy định hiện hành.

Chia sẻ phần giảm doanh thu dự án cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn

Bộ Tài chính sẽ phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn trong quá trình báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét nguồn vốn nhà nước để thực hiện cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu cho Dự án theo quy định pháp luật.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn (đoạn Km45+100 - Km108+500), kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 (đoạn Km1+800 - Km106+500) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh) và tỉnh Lạng Sơn được triển khai theo hình thức hợp đồng BOT.

Dự án này, kết hợp tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km1+800 - Km106+500 có tổng chiều dài tuyến cao tốc khoảng 63,86 km, với điểm đầu tại Km45+100 (giao cắt với Quốc lộ 1 tại xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) và điểm cuối tại Km108+500 (TP. Bắc Giang), kết nối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang.

Tuyến Quốc lộ 1 trong Dự án có chiều dài khoảng 110,2 km, từ Km1+800 (khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn) đến Km112+038,84 (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tại Dự án này, UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan có thẩm quyền, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn là đơn vị đại diện ký kết hợp đồng. Nhà đầu tư Dự án là liên danh gồm Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, Công ty cổ phần Lizen, Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà; Doanh nghiệp dự án là Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Mục tiêu của Dự án là hình thành tuyến cao tốc Bắc Giang - TP.Lạng Sơn, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, cải thiện điều kiện khai thác, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực, phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

Tổng vốn đầu tư Dự án khoảng 12.188,664 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 1.645,470 tỷ đồng (chiếm 13,5%) và vốn vay 10.543,194 tỷ đồng (chiếm 86,5%). Dự án được thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).