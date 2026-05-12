Xôn xao clip nghi đổ xà bần xuống biển Hội An, Đà Nẵng nói gì?

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng vừa có thông tin liên quan đến nghi vấn xả xà bần xây dựng xuống biển trong quá trình thi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, đồng thời yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không để phát tán vật liệu ra môi trường.

Theo đó, sau khi xuất hiện thông tin phản ánh thông tin nghi vấn xả xà bần xây dựng xuống biển trong quá trình thi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, UBND phường Hội An Đông đã chỉ đạo Công an phường phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại kiểm tra thực tế hiện trường thi công dự án.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định trong quá trình thi công các hạng mục đê ngầm và mỏ hàn thuộc Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, việc vận chuyển, đổ đá lên sà lan đã phát sinh đá vụn, bột đá tích tụ dưới đáy phương tiện. Khi xúc đá đến lớp sát đáy sà lan, lớp vật liệu này bị kéo theo xuống biển.

Đơn vị thi công dự án là liên danh gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương và Công ty TNHH Thanh Tiến.

Hình ảnh nghi vấn xả xà bần xây dựng xuống biển trong quá trình thi công Dự án chống xói lở và bảo vệ bờ biển Hội An, TP Đà Nẵng. Ảnh: B.X

Sau buổi làm việc, Công an phường Hội An Đông và Đồn Biên phòng Cửa Đại đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, tuyệt đối không xả thải xuống biển dưới mọi hình thức; đồng thời phải vệ sinh sạch sẽ sà lan, phương tiện trước khi di chuyển để tránh phát tán vật liệu, bùn đất ra môi trường.

Đại diện đơn vị thi công cũng cam kết quán triệt công nhân thực hiện đúng quy trình, thường xuyên kiểm tra, giám sát và không xả thải xuống biển trong quá trình thi công.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 5/5 đến nay chưa phát hiện thêm vi phạm liên quan đến hoạt động thi công tại dự án này. UBND phường Hội An Đông cũng đã đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường tại công trường.

Dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019. Dự án gồm hệ thống đê ngầm giảm sóng và các mỏ hàn nhằm bảo vệ bờ biển trước tình trạng sạt lở.