Xử lý chủ hàng bày bán giày Nike 'nhái' ngay giữa chợ Trung tâm Móng Cái

Thông tin từ Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp (PQK) Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các đơn vị quản lý thị trường địa bàn đã thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phát hiện một số vụ vi phạm.

Cụ thể, vào hồi 11 ngày 12/5/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành khám 2 kho hàng trên địa bàn phương Móng Cái 1 và Móng Cái 2.

Trong đó, tại địa chỉ số 28, Trần Khát Trân, khu 5, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng phát hiện 1.180 chiếc vòng bi giả mạo các nhãn hiệu Koyo, NSK và SKF.

Kho hàng phụ tùng tại khu 5, phường Móng Cái 2. Ảnh: DMS

Còn tại tầng 4, chợ Trung tâm, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 khám Ki ốt số 8083 do bà L.X (quốc tịch Trung Quốc) làm chủ, phát hiện 420 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng thời trang tại chợ Trung tâm Móng Cái. Ảnh DMS.

Sau khi làm việc, lực lượng chức năng cho biết các chủ kho khai nhận mua toàn toàn bộ số hàng hóa trên trôi nổi trên thị trường, tập kết tại kho hàng để bán kiếm lời và không xuất trình được có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ hợp pháp liên quan đến hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định của pháp luật.