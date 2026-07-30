Xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm trả lại “đường thông, hè thoáng” ở phường Đức Phổ, Quảng Ngãi

Sáng 30/7, trao đổi với PV Etime/Dân Việt, Chủ tịch UBND phường Đức Phổ Trần Ngọc Sang cho biết, đã hoàn thành ra quân (đợt 2) để chấn chỉnh, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường và vỉa hè trên địa bàn.

Công an phường Đức Phổ làm việc với 1 hộ kinh doanh. Ảnh: NS

Theo Chủ tịch UBND phường Đức Phổ thời gian qua, cùng với các nhiệm vụ khác, chính quyền địa phương đã chỉ đạo cho lực lượng chức năng tổ chức triển khai nhiều đợt ra quân tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè trên các tuyến đường chính thuộc địa bàn phường.

Nhờ vậy tình trạng vi phạm (lấn chiếm lòng đường, vỉa hè) tại nhiều khu vực đã có chuyển biến tích cực; ý thức chấp hành của một bộ phận tổ chức, cá nhân được nâng lên, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND phường Đức Phổ Trần Ngọc Sang. Ảnh: NS

Tuy nhiên người đứng đầu chính quyền phường Đức Phổ thẳng thắn nhìn nhận do nguyên nhân khác nhau, trên một số tuyến đường, nhất là khu vực trung tâm vẫn còn xảy ra nhiều trường hợp người dân, hộ kinh doanh buôn bán…vẫn cố tình vi phạm bày bán hàng hóa; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; tập kết vật liệu, hàng hóa và thực hiện các hoạt động khác trái quy định, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến TTATGT, trật tự và mỹ quan đô thị.

Vì vậy việc tiếp tục tổ chức ra quân lần này (đợt 2), cùng với tuyên truyền và cảnh báo, lực lượng chức năng phường kiên quyết tháo gỡ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Xử lý cây trồng, biển cắm vi phạm. Ảnh: NS

Theo đó việc tổ chức chấn chỉnh, “xoá sổ” tình trạng vi phạm tập trung trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm, như đường Trần Phú, Đỗ Quang Thắng, Huỳnh Công Thiệu, Thanh Chương, Trương Định, Bùi Thị Xuân, Chu Văn An và Trần Quang Diệu và các khu vực công cộng thường xuyên xảy ra lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán…

Kết quả sau 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng phường Đức Phổ (Công an; phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị; an ninh cơ sở…) đã tháo dỡ, thu giữ vật dụng và xử phạt hàng trăm trường hợp hộ dân, cá nhân dựng lều quán, mái che…trái phép.

Tiến hành đo đạc vỉa hè tại 1 hộ gia đình. Ảnh: NS

Sau 3 ngày ra quân, lực lượng chức năng phường Đức Phổ (Công an; phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị; an ninh cơ sở…) đã tháo dỡ, thu giữ vật dụng và xử phạt hàng trăm trường hợp hộ dân, cá nhân dựng lều quán, mái che…trái phép. Ảnh: NS

Chính quyền phường Đức Phổ cảnh báo trong thời gian đến, song song với giám sát và kiểm tra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền….những trường hợp tái lấn chiếm, vi phạm chây ì sẽ bị địa phương xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.