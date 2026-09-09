Kinh doanh & Pháp luật

Xử lý loạt chủ hàng vi phạm nhập lậu bánh trung thu tại tỉnh Quảng Ninh

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Vũ Khoa
09/09/2026 09:06 GMT +7
Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Quảng Ninh, các đội quản lý thị trường địa bàn đang tăng cường về việc tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu.

Sáng ngày 5/9/2026, tại Trạm thu phí đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (thuộc địa phận phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh), Đội QLTT số 1 phối hợp với Tổ công tác Điểm kiểm soát số 4 tiến hành khám phương tiện vận tải do ông T.V.L, sinh năm 1980, địa chỉ thường trú tại xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng là lái xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận trên xe vận chuyển 112 chai rượu vang trắng và 864 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu. Ông T.V.L đồng thời cũng là chủ hàng.

Xe tải chở theo hàng lậu bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: DMS

Tiếp đến, chiều ngày 7/9/2026, tại khu vực Cổng chợ Ka Long, Phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô BKS 30L-303.09 ông N.A.D, sinh năm 1990, địa chỉ thường trú Khu Ka Long, phường Móng Cái 2, thành phố Quảng Ninh là lái xe (chủ hàng).

Kiểm đếm cho thấy trên xe đang vận chuyển 2.520 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Lực lượng chức năng cho hay, các chủ hàng đã khai nhận nhận toàn bộ số bánh trung thu và rượu trên mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa vận chuyển đi bán kiếm lời.

Mặt hàng bánh trung thu đang được tăng cường kiểm soát vi phạm khi nhu cầu tăng cao. Ảnh: DMS

Đội Quản lý thị trường số 1 đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT ngày 02/6/2026 giữa Bộ Công an và Bộ Công Thương về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2026.

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