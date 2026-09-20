Xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, cảnh báo ngân hàng nợ xấu cao

Theo Đề án, phương án cơ cấu lại cụ thể của từng tổ chức tín dụng sẽ được phê duyệt theo quy định pháp luật. Quá trình thực hiện các phương án này phải được giám sát, đồng thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh sẽ được xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trường hợp cần thiết, phương án cơ cấu lại có thể được xem xét sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của tổ chức tín dụng, quy định pháp luật và kết quả thực hiện theo lộ trình đã đề ra.

Đối với các quỹ tín dụng nhân dân yếu kém, các giải pháp xử lý sẽ được triển khai đồng bộ theo Đề án “Cơ cấu lại tổng thể hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”.

Cùng với xử lý các đơn vị đã được xác định yếu kém, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao tăng cường theo dõi, giám sát để phát hiện sớm những rủi ro có khả năng ảnh hưởng đến an toàn hệ thống.

Trong đó, cơ quan quản lý đặc biệt lưu ý các tổ chức tín dụng có mức độ tập trung tín dụng cao; tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hoặc gia tăng nhanh; tỷ lệ nợ xấu cao; dư nợ cấp tín dụng trong những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro có xu hướng tăng nhanh hoặc chiếm tỷ trọng lớn.

Trên cơ sở giám sát, NHNN sẽ có các biện pháp cảnh báo, chấn chỉnh và xử lý kịp thời nhằm hạn chế rủi ro tập trung tín dụng theo quy định.

Lưu ý ngân hàng có nợ xấu cao, tín dụng bất động sản và chứng khoán tăng mạnh

Ở phía các tổ chức tín dụng, Đề án yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ đối với hoạt động cấp tín dụng, chất lượng tín dụng và mức độ tập trung tín dụng.

Việc kiểm soát phải bao gồm khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, hoạt động cấp tín dụng vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Đề án lưu ý các trường hợp nợ xấu cao hoặc tăng nhanh, dư nợ tín dụng tập trung vào lĩnh vực bất động sản, tăng mạnh để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

Các tổ chức tín dụng phải nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng và tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay, đặc biệt với các khoản cấp tín dụng thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Mục tiêu là phát hiện sớm rủi ro, kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế nợ nhóm 2 và nợ xấu phát sinh. Song song với đó, các ngân hàng phải tập trung tăng cường, đẩy mạnh các biện pháp thu hồi và xử lý nợ xấu.

Một yêu cầu khác liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các tổ chức tín dụng là rà soát những khoản lãi dự thu lớn, có số ngày dự thu dài hoặc tăng mạnh.

Đề án yêu cầu thoái các khoản lãi dự thu không đúng quy định nếu có, bảo đảm tuân thủ quy định và để lợi nhuận phản ánh đúng thực trạng hoạt động kinh doanh.

Nâng năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro tại các ngân hàng

Cùng với các biện pháp xử lý trực tiếp, NHNN được giao chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và năng lực tài chính.

Các tổ chức tín dụng phải nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động ngân hàng; tuân thủ các giới hạn an toàn, yêu cầu về chất lượng tín dụng, kiểm soát nội bộ và các quy định đối với giao dịch với cổ đông, người có liên quan.

NHNN cũng sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu các tổ chức tín dụng cổ phần có cổ đông sở hữu cổ phần chưa bảo đảm quy định rà soát và thực hiện nghiêm Luật Các tổ chức tín dụng cùng các văn bản liên quan.

