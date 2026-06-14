Xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án sân bay Long Thành

Tại buổi kiểm tra thực tế, đốc thúc tiến độ thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã khảo sát các hạng mục lớn tại sân bay như nhà ga hành khách, tuyến giao thông kết nối, hệ thống giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu cao tinh thần xuyên suốt tại sân bay Long Thành là "không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian; Phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan.

"Các khu vực đã hoàn thành thi công phải được vệ sinh sạch sẽ, nhanh chóng tiến hành trồng cỏ để tạo mỹ quan cho dự án. Đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán để xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án", Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.

Dự án sân bay Long Thành,

Theo Bộ Trưởng Trần Hồng Minh, hệ thống giao thông nội cảng là hạng mục giữ vai trò quyết định trong vận hành đồng bộ sân bay Long Thành. Các đơn vị cần tăng cường nhân lực, máy móc, thi công cả ngày lẫn đêm để sớm hoàn thành hạng mục này.

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay giá trị thực hiện toàn Dự án sân bay Long Thành đạt trên 76%. Trên công trường, các nhà thầu đang huy động gần 7.000 nhân lực và hàng nghìn máy móc, thiết bị tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" xuyên ngày đêm; đẩy mạnh thực hiện đợt thi đua 180 ngày tăng tốc đưa sân bay Long Thành về đích.

Thời gian gần đây, nhân lực thi công sân bay Long Thành tăng so với những tháng đầu năm 2026, tuy nhiên dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng.

Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường. Các nhà thầu đang đẩy mạnh tuyển dụng nhằm sớm bổ sung đủ nhân lực phục vụ thi công dự án.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, đây là sân bay lớn nhất Việt Nam, định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD (theo mặt bằng giá năm 2014), chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất khai thác 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến cuối năm nay sẽ hoàn thành.