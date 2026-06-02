Xử phạt đối tượng bán phụ gia xăng lậu ăn theo "sức nóng" của xăng E10 tại Quảng Ninh

Trong nhiều ngày gần đây, xăng E10 là chủ đề được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, trong đó có ý kiến bày tỏ lo ngại về tính tương thích, mức độ an toàn của xăng E10 đối với một số loại động cơ, phương tiện và thông tin trái chiều liên quan đến chất lượng của loại nhiên liệu sinh học mới này.

Lợi dụng tình hình trên nhiều trang mạng xã hội quảng cáo bán các chất phụ gia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ để pha chế vào xăng nhằm trục lợi.

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 29/5/2026, trên vỉa hè tại khu vực Chợ Vinh Cơ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh, Đội QLTT số 4 tiến hành khám thùng cát tông của bà Lưu Thị Thu, sinh năm 1987, địa chỉ thường trú: Khu Thượng Trung, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 23 chai dung dịch phụ gia xăng (loại 330ml/chai) nhãn hiệu Veslee, xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu, dùng đổ trực tiếp vào bình xăng của phương tiện nhằm cải thiện hiệu xuất động cơ ….

Đội QLTT số 4 khám thùng cát tông, phát hiện 23 chai phụ gia xăng nhập lậu. Ảnh DMS

Bà Thu khai nhận qua mạng xã hội thấy người dân có nhu cầu dùng dung dịch đổ vào xăng E10 nên mua của người không quen biết mang về bán kiếm lời.

Đội QLTT số 4 đã hoàn thiện hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với đối tượng vi phạm và buộc tiêu hủy 23 chai dung dịch nhập lậu là hàng hóa không đảm bảo an toàn sử dụng.

Chất phụ gia không rõ nguồn gốc dùng để trộn với xăng E10. Ảnh DMS

Thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Ninh và Sở Công Thương, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là tuyên truyền, giám sát việc thực hiện lộ trình triển khai xăng E10 (thực hiện từ ngày 1/6/2026) theo hướng khách quan, chính xác, bám sát chủ trương của Đảng và Nhà nước.ại Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo với mục đích câu like, câu view, trục lợi để bán phụ tùng, phụ gia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ có liên quan tới xăng E10, ảnh hưởng tâm lý người tiêu dùng.