Xử phạt, truy thu hơn 3,8 tỷ đồng với doanh nghiệp sản xuất bột rau eHerbal

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal, trị giá khoảng 2,66 tỷ đồng.

Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Một trong những sản phẩm vi phạm bị phát hiện và tiêu hủy của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal. Ảnh: Cục QL&PTTTTN.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Sản phẩm của eHerbal thường xuyên được một vài người nổi tiếng quảng cáo. Ảnh chụp màn hình.

Qua kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Lực lượng chức năng làm việc với đại diện doanh nghiệp. Ảnh: Cục QL&PTTTTN.

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ngày 20/7/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal với tổng số tiền phạt 580 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng là số thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước và thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Lực lượng chức năng giám sát tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal. Ảnh: Cục QL&PTTTTN.

Thực hiện quyết định xử phạt, ngày 24/7/2026, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Eherbal đã ký hợp đồng với URENCO 11 để tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau các loại. Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và các đơn vị liên quan, bảo đảm toàn bộ hàng hóa vi phạm được tiêu hủy 100%, không để tái lưu thông trên thị trường.