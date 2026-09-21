Xuân Cầu Holdings "rót" 6.500 tỷ đồng làm Nhà máy Điện gió Cam Lộ tại Quảng Trị

Ảnh chụp màn hình.

Theo phương án đầu tư được phê duyệt, dự án Nhà máy Điện gió Cam Lộ sẽ được triển khai tại các xã Hiếu Giang, Cồn Tiên và Cam Lộ. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Tổng vốn đầu tư của dự án lên tới 6.500 tỷ đồng. Trong đó, Xuân Cầu Holdings dự kiến góp 1.300 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn. Khoản vốn còn lại, tương đương 5.200 tỷ đồng, sẽ được huy động thông qua tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về tiến độ, trong giai đoạn 2025 - 2026, nhà đầu tư sẽ thực hiện các công việc liên quan đến chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.

Từ quý IV/2026 đến quý I/2027, dự án dự kiến bước vào giai đoạn xây dựng hạ tầng. Tiếp đó, công tác thi công và lắp đặt thiết bị được triển khai từ quý I/2027 đến quý II/2028. Sau khi hoàn tất xây dựng, nhà máy sẽ thực hiện nghiệm thu, chạy thử trước khi vận hành thương mại trong quý II/2028.

Trong định hướng phát triển năng lượng được xác lập tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Quảng Trị được xác định là địa phương có vai trò đáng kể trong phát triển điện gió tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Việc triển khai Nhà máy Điện gió Cam Lộ sẽ bổ sung thêm nguồn điện từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện, đồng thời phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu năng lượng và giảm phát thải.

Bên cạnh đóng góp vào nguồn cung điện sạch, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm trong quá trình xây dựng và vận hành, thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng tại khu vực triển khai, qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương trong thời gian hoạt động.

Dấu ấn Xuân Cầu Holdings trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Xuân Cầu Holdings là một trong "ông lớn" trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với danh mục dự án trải rộng từ điện mặt trời, điện gió trên bờ đến định hướng phát triển điện gió ngoài khơi. Thông qua các doanh nghiệp trong hệ sinh thái, tập đoàn đã tham gia triển khai một số dự án năng lượng quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Trong lĩnh vực điện mặt trời, cụm dự án Dầu Tiếng tại Tây Ninh là một trong những dự án năng lượng đáng chú ý của Xuân Cầu. Doanh nghiệp đã tham gia phát triển các dự án Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2 và Dầu Tiếng 3, với tổng công suất của cụm dự án được công bố khoảng 410-420 MW. Đây là nhóm dự án được triển khai từ giai đoạn đầu Xuân Cầu tham gia thị trường năng lượng tái tạo.

Sau các dự án đã vận hành, Xuân Cầu tiếp tục mở rộng công suất tại Tây Ninh với Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng 5. Dự án có công suất lắp đặt 562,5 MWp, công suất phát điện 450 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 7.774 tỷ đồng.

Dự án được khởi công trong tháng 8/2026 và dự kiến cung cấp hơn 808 triệu kWh điện mỗi năm. Cuối tháng 8/2026, doanh nghiệp đã ký hợp đồng EPC để triển khai dự án.

Đáng chú ý, Dầu Tiếng 5 được phát triển trong bối cảnh cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) đang mở ra một hướng tiếp cận mới đối với các dự án năng lượng tái tạo. Việc tham gia cơ chế này có thể giúp các nhà máy tiếp cận nhóm khách hàng sử dụng điện lớn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mô hình bán điện truyền thống.

Bên cạnh điện mặt trời, điện gió cũng là một trụ cột trong danh mục năng lượng của Xuân Cầu. Tại khu vực Sóc Trăng trước đây, doanh nghiệp đã triển khai Nhà máy điện gió số 7, giai đoạn 1, với công suất 29,4 MW. Dự án được hoàn thành và đưa vào vận hành từ năm 2021.

Xuân Cầu sau đó tiếp tục phát triển giai đoạn 2 của dự án với công suất 90 MW, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng.

Dự án gồm 19 tua-bin gió, dự kiến sản xuất khoảng 271-282 triệu kWh điện mỗi năm. Như vậy, nếu tính cả hai giai đoạn, cụm Nhà máy điện gió số 7 có tổng công suất gần 120 MW.

Một dự án điện gió khác trong danh mục của Xuân Cầu là Nhà máy điện gió Nhơn Hội tại khu vực Bình Định trước đây. Dự án có công suất khoảng 60 MW, được triển khai theo hai giai đoạn với tổng mức đầu tư từng được công bố gần 2.600 tỷ đồng.

Không dừng ở các dự án điện mặt trời và điện gió trên bờ, Xuân Cầu còn định hướng mở rộng sang điện gió ngoài khơi và các nguồn năng lượng tái tạo khác. Đơn vị phụ trách mảng năng lượng của hệ sinh thái Xuân Cầu đặt mục tiêu phát triển danh mục dự án khoảng 2 GW vào năm 2030 và hướng tới hơn 12 GW vào năm 2050.

Với những dự án đã vận hành, đang triển khai và xúc tiến, Xuân Cầu Holdings đang xây dựng danh mục năng lượng có quy mô ngày càng lớn.



Đằng sau quá trình mở rộng này không chỉ là câu chuyện về các dự án nghìn tỷ đồng, mà còn là bài toán về vốn, tài sản và khả năng thu xếp nguồn lực của doanh nghiệp.

Vậy Xuân Cầu Holdings đang có quy mô vốn như thế nào, và những tài sản nào đã được doanh nghiệp sử dụng để bảo đảm cho các nghĩa vụ tại ngân hàng?