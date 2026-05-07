Xuất hiện hành vi “lạ” trên cao tốc mới khai thác ở Gia Lai, Quảng Ngãi: Vào bán nước, chạy xe đạp tập thể dục

Sáng 7/5, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trên tuyến cao tốc mới đưa vào sử dụng.

Đạp xe tập thể dục trên cao tốc

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT), sáng 2/5, trong lúc tuần tra trên đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tổ công tác phát hiện một thanh niên trú tại khu vực Hoài Nhơn đạp xe tập thể dục ngay trên cao tốc.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người này có vấn đề về nhận thức nên dẫn đến hành vi vi phạm. Tổ công tác sau đó đã đưa người này rời khỏi cao tốc, đồng thời nhắc nhở không tái diễn.

Tiếp đó, lúc 17h04 ngày 3/5, lực lượng tuần tra phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 77-M1.29xx chạy ngược chiều gần khu vực nút giao trên cao tốc thuộc địa bàn Hoài Nhơn.

CSGT đã yêu cầu người này dừng xe, quay đầu rời khỏi cao tốc và tuyên truyền các quy định giao thông, đặc biệt nhấn mạnh xe máy tuyệt đối không được lưu thông trên đường cao tốc.

Theo Trung tá Lê Xuân Thưởng - đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 5, hai trường hợp trên chỉ là một phần trong số nhiều hành vi nguy hiểm được ghi nhận sau gần một tuần tuyến cao tốc chính thức thông xe.

Thanh niên đi xe đạp thể dục trên cao tốc đoạn qua tỉnh Gia Lai đã bị CSGT "tuýt còi".

Đáng chú ý, tại khu vực Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), một số người dân tự ý mở hàng rào bảo vệ cao tốc để vào bán nước cho tài xế.

Theo lực lượng chức năng, để giao nước và nhận tiền từ người đi đường, chủ quán còn sử dụng tời quay tay tự chế kéo hàng qua hàng rào cao tốc.

Ngoài ra, lực lượng tuần tra cũng phát hiện nhiều trường hợp người dân đi bộ băng ngang cao tốc, xâm nhập hành lang an toàn giao thông; trẻ em lên cao tốc ngắm cảnh, vui chơi.

Đây là tuyến cao tốc Bắc - Nam nhưng một số người dân sống ven đường, nhất là ở khu vực nông thôn, còn thiếu ý thức nên xem như đường làng. Để ngăn chặn tình trạng trên, CSGT đã tăng cường tuần tra kiểm soát toàn tuyến, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định an toàn giao thông.

Tăng cường tuyên truyền dọc tuyến cao tốc

Những ngày qua, công an các xã, phường tại địa phương có tuyến cao tốc đi qua cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân sống dọc tuyến.

Thượng tá Đặng Quốc Giang Lâm - Trưởng Công an xã Bình Hiệp (Gia Lai) cho biết, địa bàn có nút giao quốc lộ 19B kết nối vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, lưu lượng phương tiện tăng mạnh sau khi tuyến đường đưa vào khai thác.

Người dân mở quán nước ven đường cao tốc đoạn qua khu vực Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi).

Công an địa phương khuyến cáo tài xế khi lưu thông từ quốc lộ vào cao tốc cần tuân thủ biển báo, đi đúng làn đường, tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi lưu thông.

Đồng thời, người dân sinh sống dọc tuyến được yêu cầu không đi bộ, chăn thả gia súc, băng qua cao tốc; không tháo dỡ hàng rào, mở lối đi trái phép hoặc để trẻ em, vật nuôi xâm nhập hành lang an toàn giao thông.

