Theo số liệu xuất nhập khẩu nửa đầu năm 2026 từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 6/2026 ước đạt 6,34 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành ước đạt 35,88 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nông sản đạt 18,59 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Nửa đầu năm 2026, nông sản tiếp tục là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất với 18,59 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu thủy sản đạt 5,7 tỷ USD, tăng 11,4%; lâm sản đạt 9,2 tỷ USD, tăng 4,6%; sản phẩm chăn nuôi đạt 375,8 triệu USD, tăng 34,6%; còn xuất khẩu muối đạt 7,7 triệu USD, tăng 39,8%.

Ở chiều nhập khẩu, giá trị nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 26,68 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, toàn ngành ghi nhận thặng dư thương mại khoảng 9,2 tỷ USD, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, có ba nhóm hàng đạt thặng dư thương mại trong nửa đầu năm. Trong đó, lâm sản dẫn đầu với 7,36 tỷ USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ; thủy sản đạt 4,13 tỷ USD, tăng 17%; trong khi nông sản đạt 1,51 tỷ USD, giảm 60,6%.

Xét theo từng mặt hàng, có 6 nhóm đạt mức xuất siêu trên 1 tỷ USD. Gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục dẫn đầu với giá trị xuất siêu 6,73 tỷ USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Cà phê đứng thứ hai với 4,58 tỷ USD, giảm 15%. Bên cạnh đó, rau quả, tôm, gạo và cá tra cũng đều ghi nhận thặng dư thương mại vượt mốc 1 tỷ USD.

Về thị trường, châu Á tiếp tục là khu vực nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 44,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là châu Mỹ với 21,4%, châu Âu chiếm 14,4%, châu Phi chiếm 2,4% và châu Đại Dương chiếm 1,5%.

So với cùng kỳ năm 2025, xuất khẩu sang châu Á tăng 11%; châu Âu tăng 2,2%; châu Đại Dương tăng 21,1%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sang châu Mỹ giảm 2,3% và châu Phi giảm 17,3%.

Ở cấp độ thị trường, Trung Quốc tiếp tục là đối tác nhập khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam với thị phần 21,3%. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 19%, tiếp theo là Nhật Bản với 6,8%.

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu sang Nhật Bản tăng 1,6%, trong khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ giảm 3,6%.

Rau quả, hạt tiêu dẫn đà tăng xuất khẩu

Bên cạnh diễn biến tại các thị trường xuất khẩu, kết quả kinh doanh của từng ngành hàng trong nửa đầu năm 2026 cũng ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, rau quả và hạt tiêu là hai mặt hàng ghi nhận kết quả xuất khẩu khả quan trong 6 tháng đầu năm 2026.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,65 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 51,2% tổng kim ngạch và tăng 27,9%. Xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Hàn Quốc cũng duy trì đà tăng, lần lượt đạt 12,2% và 8,4%.

Đối với hạt tiêu, lượng xuất khẩu đạt 151.900 tấn, mang về 945,9 triệu USD, tăng 23,3% về sản lượng và tăng 11,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Hoa Kỳ, Đức và Thái Lan tiếp tục là ba thị trường nhập khẩu lớn nhất. Trong đó, xuất khẩu sang Thái Lan tăng mạnh 95,1%, còn thị trường Hoa Kỳ tăng 19,2%.

Với mặt hàng gạo, Việt Nam xuất khẩu 5,2 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch chỉ đạt 2,38 tỷ USD, giảm 2,5% do giá xuất khẩu bình quân giảm 11,3%, xuống còn 459,6 USD/tấn. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 45% thị phần, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 87%.

Cà phê cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi sản lượng xuất khẩu tăng nhưng giá trị giảm. Trong nửa đầu năm, lượng xuất khẩu đạt 1,1 triệu tấn, tăng 9,7%, song kim ngạch chỉ đạt 4,78 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm trước do giá xuất khẩu bình quân giảm 22%, còn 4.435 USD/tấn. Đức, Italia và Hoa Kỳ tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ lớn nhất, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 70,7%.

Đối với hạt điều, lượng xuất khẩu đạt 338.400 tấn, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, kim ngạch vẫn tăng 1,6%, đạt 2,39 tỷ USD nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 3,5%. Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hà Lan tiếp tục là ba thị trường nhập khẩu chủ lực.

Xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 2 triệu tấn, giảm 12% về lượng nhưng kim ngạch vẫn tăng 2,2%, đạt 701,9 triệu USD nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 16,2%. Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, chiếm 92,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu cao su đạt 639.100 tấn với kim ngạch 1,23 tỷ USD, giảm 7,9% về lượng và giảm 4,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Mặt hàng chè cũng ghi nhận xu hướng đi xuống khi lượng xuất khẩu đạt 53.200 tấn và kim ngạch đạt 89,5 triệu USD, giảm lần lượt 8,1% và 7,3%.

Về nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 6/2026 ước đạt 4,68 tỷ USD, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu của toàn ngành ước đạt 26,68 tỷ USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn nhóm hàng đều ghi nhận tăng trưởng, trong đó nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 2,73 tỷ USD, tăng 26,9%; nông sản đạt 17,08 tỷ USD, tăng 16,1%; lâm sản đạt 1,84 tỷ USD, tăng 19,9%; còn nhập khẩu muối đạt 20,1 triệu USD, tăng 8,7%.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nông nghiệp và môi trường ngày 3/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng ngành nông nghiệp và môi trường giữ vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.



Theo Phó Thủ tướng, ngành cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Ông nhấn mạnh, trong năm nay, ngành Nông nghiệp và Môi trường phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tối thiểu 4%.



Phó Thủ tướng lưu ý, nếu không hoàn thành mục tiêu này, tăng trưởng của ngành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, trong bối cảnh nền kinh tế được kỳ vọng tăng trên 8% trong năm 2026.



Ngay sau hội nghị, Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết cho từng ngành, từng lĩnh vực để tổ chức triển khai. Đối với xuất khẩu, ông yêu cầu ngành quyết tâm hoàn thành mục tiêu kim ngạch trên 74 tỷ USD bằng mọi giải pháp.