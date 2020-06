Xuất khẩu tôm sẽ tăng trưởng mạnh sau dịch Covid-19?

Xuất khẩu tôm tháng 4 của Việt Nam tăng so với cùng kỳ năm 2019 là do xuất khẩu tới Nhật Bản và Mỹ tăng, xuất khẩu sang Trung Quốc phục hồi mạnh. Trong khi xuất khẩu sang thị trường EU, Australia, Hong Kong, ASEAN, Đài Loan… giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Xuất khẩu tôm sẽ tăng trưởng mạnh sau dịch Covid-19?