Xuất khẩu vàng Thụy Sĩ tăng vọt 30%, Trung Quốc, Anh ồ ạt mua vào

Cụ thể, lượng vàng từ Thụy Sĩ sang Anh đạt 57,6 tấn trong tháng 3, tăng mạnh so với 19,8 tấn của tháng trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 12, phản ánh xu hướng vàng quay trở lại thị trường London sau khi từng chảy mạnh sang Mỹ trong năm ngoái do tác động từ các chính sách thuế quan.

Thụy Sĩ hiện là trung tâm tinh luyện và trung chuyển vàng lớn nhất thế giới, trong khi London là trung tâm giao dịch vàng phi tập trung (OTC) lớn nhất toàn cầu. Sự dịch chuyển dòng chảy vàng giữa hai điểm này cho thấy những biến động đáng kể trong cấu trúc thị trường.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới – giảm mạnh xuống còn 3,1 tấn, từ mức 11,6 tấn trong tháng 2, do nhu cầu nội địa suy yếu.

Ảnh Kitco News

Phục hồi sau cú sốc thương mại

Số liệu tháng 3 đánh dấu sự phục hồi rõ rệt sau khi xuất khẩu vàng của Thụy Sĩ giảm 18% trong tháng 2, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025 – thời điểm thị trường chịu cú sốc từ các chính sách thuế quan.

Trong nửa năm qua, ngành vàng Thụy Sĩ đặc biệt được theo dõi sát sao sau khi một phán quyết bất ngờ từ hải quan Mỹ vào tháng 8/2025 khiến thị trường rúng động, khi vàng thỏi xuất khẩu sang Mỹ có nguy cơ bị áp thuế.

Hệ quả là xuất khẩu vàng sang Mỹ gần như “đóng băng” trong tháng đó, giảm hơn 99% xuống chỉ còn 0,3 tấn.

Vàng và mối liên hệ chặt chẽ với bất ổn toàn cầu

Theo Swiss Bankers Association, vai trò của vàng như một tài sản lưu trữ giá trị sẽ ngày càng gia tăng trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu phân mảnh.

Bà Nina-Alessa Michel, cố vấn chính sách của tổ chức này, nhận định: nhu cầu đối với các tài sản an toàn đang gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, nợ công leo thang và rủi ro kinh tế.

Tuy nhiên, vàng không phải lúc nào cũng ổn định như kỳ vọng. Giá kim loại quý này đã biến động mạnh trong thời gian gần đây, thậm chí có lúc giảm 14% chỉ trong 3 ngày sau khi Donald Trump đề cử Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mới, kéo theo áp lực lên các tài sản như bạc và Bitcoin.

Những biến động này cho thấy vàng vẫn rất nhạy cảm với các thay đổi về chính sách tiền tệ và địa chính trị.

Thụy Sĩ – “trái tim” nhạy cảm của thị trường vàng

Là trung tâm quan trọng của thị trường vàng, Thụy Sĩ đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong nhu cầu toàn cầu. Các nhà máy tinh luyện, mạng lưới giao dịch và hệ thống tài chính của nước này phản ứng gần như ngay lập tức với các diễn biến chính trị và kinh tế quốc tế.

Trong nửa đầu năm 2025, Thụy Sĩ đã xuất khẩu hơn 476 tấn vàng sang Mỹ, trị giá khoảng 39 tỷ franc Thụy Sĩ. Nhu cầu tăng mạnh tại Mỹ đến từ lo ngại lạm phát, bất ổn kinh tế và nợ công gia tăng.

Đáng chú ý, không chỉ nhà đầu tư cá nhân hay ngân hàng trung ương tham gia thị trường, mà cả các tổ chức phát hành tiền số như Tether cũng tích cực mua vàng, với khoảng 70 tấn trong năm 2025.

Giá vàng 2026: Tăng sốc rồi biến động mạnh

Bước sang năm 2026, giá vàng tiếp tục đà tăng mạnh từ năm trước. Từ mức khoảng 4.330 USD/ounce đầu năm, giá nhanh chóng vượt 5.000 USD và đạt đỉnh gần 5.600 USD vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, đà tăng này không duy trì lâu. Hoạt động chốt lời cùng những đồn đoán về chính sách tiền tệ Mỹ đã khiến giá vàng điều chỉnh mạnh, có thời điểm rơi xuống dưới 5.000 USD trước khi ổn định trở lại.

Sau khi xung đột Iran bùng phát cuối tháng 2, thị trường lại chứng kiến thêm một đợt giảm mới, cho thấy mức độ nhạy cảm cao của vàng trước các cú sốc địa chính trị.

Triển vọng: Vai trò chiến lược ngày càng lớn của vàng

Theo Swiss Bankers Association, xu hướng giá vàng trong thời gian tới sẽ không chỉ phụ thuộc vào các sự kiện đơn lẻ mà còn bị chi phối bởi những yếu tố cấu trúc dài hạn.

Bất ổn địa chính trị vẫn là yếu tố then chốt: càng nhiều biến động trong cán cân quyền lực toàn cầu, vàng càng trở nên hấp dẫn như một tài sản dự trữ chiến lược.

Đồng thời, vai trò của vàng trong dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương cũng sẽ tiếp tục gia tăng, khi nhiều quốc gia tìm cách giảm phụ thuộc vào các đồng tiền truyền thống.