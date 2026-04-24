Xung đột Trung Đông chưa hạ nhiệt, một doanh nghiệp dầu khí thông tin "nóng" về 3 tàu bị kẹt ở eo biển Hormuz

Tổng CTCP Vận tải dầu khí (PVTrans; HoSE: PVT) đã công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, theo hình thức trực tiếp tại TP HCM kết hợp trực tuyến.

Theo Chủ tịch HĐQT Phạm Việt Anh, xung đột Trung Đông đặt ra nhiều vấn đề thách thức về an ninh năng lượng. Để đảm bảo thì cần nhiều trụ cột, trong đó có hoạt động logistics và đầu tư hạ tầng, nhằm đảm bảo vận chuyển và lưu trữ.



Lãnh đạo PVTrans không thay đổi kế hoạch kinh doanh dù phát sinh cuộc chiến ở Iran, thậm chí phấn đấu vượt kế hoạch. Công ty đang thương lượng với nhà máy Nghi Sơn để điều thêm tàu lấy dầu, việc nhà máy này muốn đa dạng hóa logistics là cơ hội để PVTrans cung cấp tàu cỡ lớn VLGC cho Nghi Sơn.

Theo đó, PVTrans thông uqa kế hoạch doanh thu hợp nhất năm nay ở mức 16.500 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 60% và 25% so với thực hiện năm 2025.

Nói thêm về kết quả kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, trong kịch bản xấu nhất khi chiến sự đánh thẳng vào hạ tầng dầu khi, sản lượng dầu thể giới có thể giảm làm giảm nhu cầu tàu, nhưng yếu tố quãng đường vận chuyển xa hơn để tìm nguồn cung thay thể vẫn sẽ tạo ra lực đỡ cho giá cước.

Kịch bản ứng phó với xung đột Trung Đông

Thông tin tại đại hội, lãnh đạo PVTrans cho biết, đến nay chỉ còn 3 tàu bị kẹt bao gồm 1 tàu LPG, 2 tàu hóa chất, thay vì 7 tàu như giai đoạn đầu xung đột (4 tàu nằm bên trong, 3 tâu nằm bên ngoài).

Hiện tại, tất cả các tàu và thuyển viên đều an toàn, đồng thời hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng do các tàu khai thác trong pool, nghĩa là khách hảng vẫn phải trả tiền ngay cả khi tàu phải dừng chờ do yếu tố an toàn, không ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

PVTrans cũng đã thành lập nhóm ứng phó khần cấp tình huống này để có đánh giá và chi đạo kịp thời từ trên bờ xuống tàu, về cơ bản đến thời điểm hiện tại các tầu còn lại trong eo Hormus vẫn đang nằm trong sự kiểm soát tốt.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, cuộc xung đột này khác với cuộc chiến gira Nga và Ukraine, mặc dù Nga là một trong những nhà xuất khẩu dầu khí rất lớn nhưng ảnh hưởng chủ yếu đến khu vực Châu Âu.

Tuy nhiên, cuộc chiến xung đột tại Trung Đông có tác động sâu rộng hơn vi đánh thắng vào trung tâm dầu mỏ thể giới, nơi cung cấp khoảng 20% sản lượng dầu khí toàn cầu. Điều này buộc các quốc gia phải thay đổi cơ cấu nguồn cung năng lượng, tìm kiểm nguồn cung xa hơn từ Mỹ, Brazil hay Tây Phi, đẫn đến việc gia tăng quãng đường vận chuyển.

Hệ quả là nguồn cung tảu thực tế trên thị trường bị thắt chặt, giúp duy trì giá cước ở mức cao và mang lại lợi thế cho các dòng tâu cỡ lớn như VLCC, VLGC hay Aframax. Tuy nhiên, mức giá cước cao sẽ trong ngẫn hạn khi xảy ra xung đột và nhìn chung các công ty shipping sẽ được hưởng lợi nhở giả cước tăng.

Liên tục mở rộng đội tàu nhưng vì sao lợi nhuận chưa tương xứng?

Tại đại hội, cổ đông đặt câu hỏi: Tại sao công ty mở rộng đội tàu liên tục nhưng lợi nhuận dường như chưa tăng trưởng tương xứng? Ban lãnh đạo có giải pháp gì để cổ đông yên tâm đồng hành lâu dài?

Trả lời cổ đông, PVTrans cho biết, lợi nhuận chưa tăng trưởng tương ứng từ việc mở rộng đội tàu là do PVTrans đang trong giai đoạn đầu tư mạnh mẽ theo hình thức đầu tư gối đầu (bảo đâm tính kế thừa và ổn định dài hạn) với chiến lược tập trung vào các dòng tàu cũ (second-hand) khoảng 10-15 tuổi để tối ưu vòng đời khai thác, hiệu quả chị phí vốn.

Trong 1-2 năm đầu, chỉ phí khẩu hao và lãi vay trên mỗi con tàu mới đầu tư rất lớn, khiến lợi nhuận số sách có vẻ thấp, nhưng hiệu quá sẽ thực sự bùng nổ từ năm thứ 4-5 trở đi khi các chỉ phí này giảm dẫn.

"Điểm khác biệt của PVTrans là hầu hết các dự án tàu mới đều có lãi ngay từ năm đầu tiên đầu tư chứng tó năng lực quản trị và lựa chọn thời điểm đầu tư rất hiệu quả. Cổ đông nên nhìn nhận vào giá trị tài sản đang lớn mạnh từng năm và tính bền vứng của dòng tiền để đánh giá tiểm năng của công ty thay vì chỉ chủ trọng vào con số lợi nhuận ngăn hạn", doanh nghiệp cho biết.

Về trung và dài hạn, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, chiến lược đầu tư của PVTrans tập trung vào mở rộng đội tàu có chọn lọc theo chu kỳ thị trường, ưu tiên các phân khúc tiềm năng như tàu dầu thô cỡ lớn (VLCC), Aframax, LPG và tàu hóa chất, đồng thời duy trì tỷ trọng hợp lý ở tàu hàng rời để đón đầu chu kỷ tăng mới. "Tổng công ty ưu tiên áp dụng phương thức đầu tư gối đầu nhầm đảm bảo tỉnh kể thừa và ổn định dài hạn, thay vì tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn. Bên cạnh đó, công tác quân trị rủi ro được tăng cường thông qua kiểm soát chi phí nhiên liệu, bảo hiểm chiến tranh và điều phối tàu linh hoạt theo khu vực có hiệu quå cao", lãnh đạo cho biết.