Yến sào Khánh Hòa tiếp tục chinh phục thị trường, xuất khẩu lô hàng tổ yến Sanvinest chính hiệu sang Trung Quốc

Mới đây, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tiếp tục xuất khẩu thành công lô hàng tổ yến Sanvinest chính hiệu sang thị trường tỷ dân Trung Quốc.

Lô hàng tổ yến cao cấp lần này được xuất khẩu cho đối tác Đồng Nhân Đường, một trong những thương hiệu danh tiếng và lâu đời bậc nhất tại Trung Quốc. Để chinh phục được đối tác chiến lược này, các sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa phải vượt qua việc kiểm định nghiêm ngặt bởi những tổ chức kiểm định quốc tế. Sự tin chọn của đối tác quốc tế chính là “thước đo” chuẩn xác nhất cho chất lượng vượt trội của Yến sào Khánh Hòa.

Trong năm 2026, tình hình xuất khẩu của Công ty Yến sào Khánh Hòa liên tục ghi nhận những điểm sáng. Từ đầu năm đến nay, nhiều lô hàng giá trị cao đã xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ. Đây là tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào lớn của tỉnh nhà. Việc liên tục mở rộng và khẳng định vị thế tại các thị trường lớn cho thấy chiến lược kinh doanh đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty.

Ông Nguyễn Khoa Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ, “Thành quả này là động lực to lớn để tập thể người lao động tiếp tục cống hiến. Trong thời gian tới, công ty sẽ dồn lực đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu”.

Với khát vọng vươn xa, Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest hứa hẹn sẽ còn chinh phục thêm nhiều thị trường khó tính mới, lan tỏa sâu rộng giá trị tinh hoa yến sào Việt Nam đến với người tiêu dùng trong nước và bạn bè năm châu.

Được biết, vào năm 2023, Công ty CP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty và khánh thành nhà máy chế biến nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. Tại buổi lễ, công ty đã công bố xuất khẩu chính ngạch lô hàng đầu tiên tổ yến Sanvinest và lô hàng thứ 2 nước yến Sanvinest sang Trung Quốc.