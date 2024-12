11 đặc sản ngon nức tiếng Đà Nẵng được công nhận OCOP đợt 1 năm 2024

Ngày 26/12, UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng cho 11 sản phẩm OCOP (đợt 1) năm 2024.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các thành viên hội đồng trong việc kiểm tra, chấm điểm sản phẩm; đồng thời chúc mừng các chủ thể, cá nhân có sản phẩm đưa ra đánh giá tại hội nghị đã đạt kết quả như mong đợi.

Năm 2024, Đà Nẵng có 11 sản phẩm được đánh giá, công nhận OCOP (đợt 1).Ảnh: T.H.



Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ cho các chủ thể nghiên cứu, xây dựng những câu chuyện, bài thuyết minh về truyền thông sản phẩm; trong đó cần hết sức cô đọng nhưng truyền tải được đầy đủ thông tin sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, nghiên cứu để các chủ thể thiết kế kiểu mẫu bao bì sản phẩm hấp dẫn hơn, tốt hơn, thân thiện môi trường hơn và kích thích, tạo sự lôi cuốn đến với người tiêu dùng.

Ông Trần Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.H.

Ông Cường cho biết, hiện nay thị trường Halal (Hồi giáo) rất có tiềm năng trong phát triển thương mại, do đó các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất để sản phẩm OCOP của thành phố tiếp cận thị trường này. Mặt khác, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất, xúc tiến thương mại và bán hàng trực tuyến sản phẩm OCOP. Đặc biệt, Sở Du lịch nghiên cứu đưa các dòng sản phẩm nông nghiệp vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn để phục vụ khách du lịch khi đến với thành phố.

Được biết, tổng số sản phẩm đề nghị của UBND các quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê trong đợt đánh giá, phân hạng lần này là 11 sản phẩm. Tại hội nghị, hội đồng đã đánh giá, phân hạng cho 6 sản phẩm mới và 5 sản phẩm đánh giá lại được hội đồng cấp quận đánh giá sơ bộ đạt chuẩn 4 sao.

Quang cảnh hội nghị đánh giá, phân hạng cho 11 sản phẩm OCOP (đợt 1) năm 2024 của thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Cụ thể, 5 sản phẩm đánh giá lại gồm: Nước mắm Nam Ô - Hương Làng Cổ (Hộ kinh doanh Hương Làng Cổ); Lót giày cao cấp Hương Quế (Công ty TNHH Sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế); Nước mắm Nam Ô - Mắm Nhĩ Bình Minh (Hợp tác xã Mắm Bình Minh); Chả cá thu chiên (Công ty TNHH Bắc Đẩu); Chả bò Phước Hà (Hộ kinh doanh sản xuất chả Phước Hà).

Sản phẩm mới được đề nghị công nhận 4 sao gồm: Bộ Nụ trầm Ngũ Hành và Bộ Hương trầm Ngũ Hành (Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Dana Elite); Dép Hương Quế (Công ty TNHH Sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế); Bưởi non giòn nguyên lát nhãn hiệu Ngoon, Trà bưởi non nhãn hiệu Ngoon, Que giòn bưởi non nhãn hiệu Ngoon (Hợp tác xã Nhiên Tâm chi nhánh Liên Chiểu).