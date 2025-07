NHCSXH Đà Nẵng phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo tiếp vốn cho người dân được thông suốt

Theo đó, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức ký kết thực hiện ủy thác với 4 tổ chức chính trị, xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - thành phố Đà Nẵng nhằm thực hiện một số nội dung công việc trong quy trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã tổ chức ký kết thực hiện ủy thác với 4 tổ chức chính trị, xã hội gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội Nông dân; Hội Cựu chiến binh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - thành phố Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Tại hội nghị, lãnh đạo các hội, đoàn thể thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thành phố không ngừng nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý vốn vay tín dụng chính sách, thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nội dung ủy thác đã ký kết với NHCSXH thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, việc sử dụng vốn của người vay; đảm bảo công tác bình xét cho vay công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định.

Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc với Phòng an ninh kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) thảo luận về quy chế phối hợp của hai đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: T.H.

Cùng ngày, Phòng an ninh kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) và Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc thảo luận về quy chế phối hợp của hai đơn vị trong thời gian tới. Dự kiến lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Đà Nẵng và Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2025, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, bà Đinh Thị Loan - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng cho biết: Qua buổi ký kết hôm nay, sẽ là cơ sở để các tổ chức chính trị, xã hội thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân; vận động tổ viên chấp hành các quy ước hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác của cấp dưới; đào tạo tập huấn cho cán bộ theo dõi hoạt động ủy thác của tổ chức chính trị - xã hội.

Các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tổ chức chính trị - các hội cấp xã/phường trong quản lý, sử dụng nguồn phí ủy thác theo quy định; phối hợp, lồng ghép hiệu quả tín dụng chính sách xã hội với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau 11 ngày hợp nhất Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã thực hiện 63 phiên giao dịch tại các điểm giao dịch để tiếp vốn ưu đãi cho người dân, với số tiền giải ngân gần 28 tỷ đồng. Ảnh: T.H.

Tính đến 30/6/2025, tổng dư nợ ủy thác đạt 14.041 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 2.011 tổ vay vốn, dư nợ 5.309 tỷ đồng với 86.345 khách hàng còn dư nợ; Hội Nông dân quản lý 1.502 tổ vay vốn, dư nợ 3.920 tỷ đồng với 63.818 khách hàng còn dư nợ; Hội Cựu chiến binh quản lý 921 tổ vay vốn, dư nợ 2.519 tỷ đồng với 38.698 khách hàng còn dư nợ; Đoàn Thanh niên quản lý 836 tổ vay vốn, dư nợ 2.290 tỷ đồng với 35.841 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, bền vững, tỷ lệ nợ quá hạn là 0,04%/tổng dư nợ ủy thác.

Bà Lê Thị Minh Tâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết: Sau buổi ký kết hôm nay sẽ là cơ sở để Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng triển khai cho Hội Nông dân cấp xã/phường phối hợp với ngân hàng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng chính sách khác; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

Tích cực ứng dụng công nghệ vào hoạt động tín dụng chính sách bằng nhiều ứng dụng, phần mềm tiện ích, qua đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, phục vụ khách hàng tốt hơn; tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở để bảo đảm sự an toàn của nguồn vốn, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong thực tiễn cuộc sống....

Sau khi hợp nhất Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam và Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng thành Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng, toàn bộ chi nhánh có 23 phòng giao dịch và Hội sở, với 280 điểm giao dịch, tổng dư nợ trên 14.300 tỷ đồng. Đặc biệt, với phương châm “gần dân, sát dân”, sau 11 ngày hợp nhất Chi nhánh NHCSXH thành phố Đà Nẵng đã thực hiện 63 phiên giao dịch tại các điểm giao dịch để tiếp vốn ưu đãi cho người dân, với số tiền giải ngân gần 28 tỷ đồng.