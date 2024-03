2 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú

2 tháng đầu năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Ngày 10/3, nguồn tin từ Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, 2 tháng đầu năm 2024, Khánh Hòa đã đón hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong đó có hơn 855.600 lượt khách quốc tế, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ; gần 691.200 lượt khách nội địa, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 7.686,8 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Du khách thích khám phá tại Kong Forest. Ảnh: Công Tâm

Theo báo cáo của Sở Du lịch, năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã tập trung công tác xúc tiến quảng bá, tổ chức sự kiện văn hóa - nghệ thuật và thể thao, phối hợp với ngành hàng không để mở các đường bay mới… để thúc đẩy thu hút khách du lịch. Bên cạnh khách du lịch nội địa, khách du lịch Hàn Quốc, Trung Quốc, Kazakhstan, Thái Lan… đến du lịch ngày càng nhiều. Nhờ đó, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng.

Năm 2023, toàn tỉnh đón hơn 7,2 triệu lượt khách (tăng 181,6% so với năm 2022); trong đó, có 2,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng gấp 8 lần. Doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt hơn 33.000 tỷ đồng, tăng 142,8% so với năm 2022...

Năm 2024, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 9 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 6 triệu lượt khách nội địa và 3 triệu lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu du lịch 40.100 tỷ đồng.

Được biết, năm nay, tỉnh Khánh Hhòa sẽ tổ chức lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024, Liên hoan Du lịch biển Nha Trang 2024, Liên hoan quốc tế nhạc Jazz,...