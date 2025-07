7 tháng đầu năm Khánh Hòa đón hơn 10,8 triệu lượt khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, tính chung 7 tháng đầu năm 2025, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt hơn 10,8 triệu lượt, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 68,8% so với kế hoạch năm 2025).

Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,2 triệu lượt, tăng 13,6% so với cùng kỳ (đạt 60% so với kế hoạch năm 2025); khách nội địa ước đạt hơn 7,6 triệu lượt, tăng 17,1% so với cùng kỳ (đạt 73,4% so với kế hoạch năm 2025). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 42.379,6 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2024 (đạt 63,8% so với kế hoạch năm 2025).

Các du khách sau khi tham quan trải nghiệm thưởng thức xoài sấy ở Cam Lâm

Riêng trong tháng 7/2025, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ khoảng hơn 2,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 441.000 lượt, tăng 2,8% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 1,86 triệu lượt, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch ước đạt 8.340,9 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Được biết, cùng với việc thúc đẩy thị trường nội địa, du lịch Khánh Hòa vẫn tiếp tục đẩy mạnh thu hút khách quốc tế, tìm cách mở rộng các thị trường khách mới để ổn định thị trường khách quốc tế.

Sau khi sáp nhập Khánh Hòa mới có thêm nhiều điểm du lịch nổi tiếng để du khách trải nghiệm như: Làng nho Thái An, gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp,...